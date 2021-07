Filipovity confía en progresar con el Obradoiro

Fue el último fichaje pero espera ser una de las sensaciones del Monbus Obradoiro 2021/22. El ala-pívot húngaro Marko Filipovity llega avalado por unas condiciones que apuntan un potencial prometedor y confía en demostrarlo en un equipo en el que han despegado las carreras de numerosos jugadores. Firma por dos campañas procedente del Pésaro italiano.

El nuevo integrante de la pintura obradoirista, aunque destaca por su tiro exterior y también puede ocupar la posición de ‘3’, se muestra ilusionado de debutar en la Liga Endesa y más en un destino como el conjunto de Moncho Fernández. “Estoy muy motivado por jugar la competición española. Creo que el Monbus Obradoiro es un gran equipo en una Liga muy fuerte en la que seré capaz de crecer para ser mejor jugador”, explica en declaraciones al club.

Filipovity tiene experiencia en competiciones europeas de clubes y es internacional absoluto por Hungría, pero a sus 25 años (los cumplirá este viernes) no duda de que todavía no ha alcanzado su techo. “Creo que este equipo es un buen lugar para los jóvenes que son competitivos. Por eso creo que puedo encajar. No hablé con exjugadores. Solo charlé con el entrenador sobre el estilo de juego y del club. Esto fue suficiente para convencerme de firmar con el Monbus Obradoiro”, sentencia.

Está previsto que los jugadores del Obra empiecen a someterse a los correspondientes exámenes médicos desde el próximo lunes, paso previo a la primera sesión colectiva en el parqué del Multiusos de Sar, a inicios o mediados de semana.