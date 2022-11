Fin de semana de estrelas no Viravolta‐Jael e II Gala Internacional

Santiago. Medio milleiro de atletas e grandes figuras internacionais chegan esta fin de semana o Xacobeo de Ximnasia Rítmica ‐ I Torneo Internacional Viravolta‐Jael e II Gala Internacional. A gran cita ximnástica galega celebrarase esta fin de semana no Multiusos de Sar, en Santiago de Compostela As entradas, solidarias coa Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia ASANOG, xa están á venda na web do Club Viravolta. Co apartado competitivo concentrado nas mañás de hoxe e de mañá, ximnastas de primeiro nivel de toda Europa participarán hoxe pola tarde na Gala Internacional, amadriñada pola olímpica española Carolina Rodríguez. No apartado competitivo, o nesta xornada serán 350 as participantes, e o domingo máis dun cento. Longines e Jael Joyería, xunto co Xacobeo 21‐22 son os patrocinadores principais da cita, que conta co apoio da Xunta de Galicia, a través de Deporte Galego, o Concello de Santiago e a Deputación da Coruña. ecg