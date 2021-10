“Firmo jugar y aportar ya al equipo, como si es de portero”

En uno de sus primeros entrenamientos con el Compostela, la pasada temporada, Joel López (Ferrol, 22 años) sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Operación, mes de trabajo en la recuperación y curso perdido, sin jugar. Ahora está ansioso por aportar al equipo: “Quiero jugar ya, aunque sea de portero”, dice entre risas.

La primera pregunta es obligada: ¿Cómo estás?

Bien, recuperado al cien por cien, deseando poder debutar y nada, todo perfecto. Fue un año duro, pero al final de la temporada pasada conseguí entrenar con el grupo, hice la pretemporada con pequeñas molestias y ahora al cien por cien y deseando poder disputar algún partido.

Un objetivo, el de jugar, complicado hoy en el Compos.

Claro. Es complicado. Algunos jugadores llevan años juntos, otros acabamos de llegar... hay que adaptarse. Tengo que coger el ritmo que llevan mis compañeros, alto; estoy más rodado, y deseando poder ayudar al equipo lo más posible.

No ha debutado en liga...

No, fui dos veces convovado, pero no jugué. Nada: el equipo está bien, yo también, y cuando tenga la oportunidad, a aprovecharla al máximo. Entre el covid y la lesión, casi son dos años sin un partido oficial y tengo unas ganas locas.

Desde fuera, ¿dónde se ve aportando más al equipo?

Soy polivalente. Donde mejor me encuentro es de mediocentro, y he jugado de central, incluso a veces de lateral. Al final, se trata de ayudar al equipo y aportar lo máximo. Firmo jugar, como si es de portero.

¿Cómo está viendo al equipo?

El año pasado empezamos bien e hicimos un buen año. Esta vez la liga es más larga, pero también empezamos bien... No hay que meterse presión, ir partido a partido, sumar de tres en tres o coger los mayores puntos y después, por qué no pensar en el ascenso. Hay que mirar siempre hacia adelante.

En Leganés, una pena...

Sí. El equipo hizo una primera parte muy buena, pero el otro también juega. Con uno menos ellos, tuvimos la mala suerte de su gol al final. A seguir, a por tres puntos ahora para hacer bueno el empate.

Pues llega el Bergantiños...

Por lo que conozco, un equipo muy físico que tiene buenos jugadores. Coincidí con varios en el Deportivo: Boedo, Antón Concheiro, Iago Parga, conozco a Blas y a Uxío. No les he llamado: esta semana, en el campo, somos enemigos.

No vería el Bergan-Pontevedra...

No, cuando no juego intento desconectar del fútbol. El sábado no firmo el empate, en casa tenemos que llevarnos siempre los tres puntos.

¿Le ponemos fecha a un Joel importante para el Compostela?

No depende de mí solo, pero voy a poner de mi parte: dar lo máximo en los entrenos, ponérselo difícil al míster y después ya decidirá él. Me dice que esté tranquilo, que estoy trabajando bien y que seguro que cuando tenga la oportunidad la voy a aprovechar. Él toma la decisiones, manda, y nosotros a acatarlas.