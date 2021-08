“Foi o máis estraño, non o mercado máis difícil”

Manuel Castiñeiras, director deportivo da SD Compostela, viviu un mercado no que lle tocou cargarse de paciencia, ante a atracción que exercía a Primeira RFEF sobre os xogadores. Amósase satisfeito coas fichaxes, practicamente “todas as que queriamos”, aínda que confiaba nalgunha renovación máis. A falla de que poida chegar un central, avisa que será un ano complicado.

Polo momento só se xogaron dous amigables, pero cales son as sensacións para vostede, que comparte o día a día co equipo?

As sensacións de momento son boas, a xente está adestrando ben. O corpo técnico está intentado integrar os novos na forma de xogar que tiñamos nós aquí. Este ano, ao haber máis xogadores novos, loxicamente leva un pouco máis de tempo e hai que traballar máis. Estas semanas foi o que intentamos, non meter moito partido para ter sesións de traballo e que vaian collendo as ideas de xogo do corpo técnico.

Coa ameaza sempre presente da Primeira RFEF, foi este o mercado máis difícil que lle tocou vivir?

Non sei se o máis difícil, pero o máis estraño seguro que si. A gran maioría dos xogadores cos que falabas estaban a expensas de ter unha oferta de Primeira RFEF e foise prolongando un pouquiño o de poder fichar. Noutras tempadas os xogadores seguramente terían as ideas claras un pouco antes, porque só habería unha categoría, que sería a Segunda B. Neste caso moitos tiñan varias ofertas de Segunda RFEF pero estaban agardando por se saía algo en Primeira RFEF. Marcábanse un prazo de esperar, esperar e esperar, e houbo que ter certa paciencia para poder asinar.

En liñas xerais puideron acceder ao que buscaban inicialmente?

En liñas xerais o que buscabamos era máis ou menos isto. Houbo que esperar máis do que quixeramos para poder firmalos, pero ao final saíu practicamente todo o que queriamos. Nese senso houbo sorte. O que fixo falla foi ter máis paciencia do habitual, os futbolistas tardaron en responder máis do que terían tardado noutra situación.

Esta vez tocou abrir un pouco máis o abano, apostando por xente de fóra de Galicia e incluso algunha opción que xogaba no estranxeiro.

Ao subir varios equipos desde Terceira dificulta máis o mercado galego porque tamén apostan por xente de aquí e non dá para todos. Ademais, este ano o Racing de Ferrol tamén fixo unha aposta por xogadores galegos e limitounos un pouco o mercado dese tipo de futbolista. E en determinados postos sempre escasea máis algún futbolista, era difícil atopar aquí o que queriamos nalgunha situación e tiñámolo que buscar fóra, noutros grupos de España.

Dos xogadores aos que se lles presentou unha oferta de renovación só continúan Primo e Guille Torres. Contaba con algún máis?

Si, nós tiñamos a esperanza de que algún máis dos que marcharon puidera continuar. Sabiamos que era difícil, nalgúns casos houbo opcións de que seguiran ata o último momento pero ao final non se puido dar. Esperamos todo o que puidemos, pero chegou un momento en que había que tomar decisións porque podiamos perder outros futbolistas que hoxe están aquí polo feito de esperar por eles e que ao final eles non se decidiran por nós. Houbo que marcar os tempos, chegou un momento en que houbo que tomar decisións, eles tomaron as súas e nós as nosas. Os camiños sepáranse pero nós tiñamos que mirar polo ben do club e así foi.

Sorpréndelle que só dous deles, Miki e Bicho, marcharan a unha categoría superior?

Un pouco si. A idea de todos era marchar a equipos de Primeira RFEF e ao final só Miki, que atopou equipo en Segunda División, e Bicho, que o fixo en Primeira RFEF, foron capaces de dar o salto de categoría. O resto van estar na mesma ca nós. Si que tiña a esperanza que de continuar na mesma categoría o fixeran con nós. Ao final non puido ser, os motivos non os sei, porque tampouco considero que lles teña que preguntar cales foron. Iso son decisións persoais de cada un, a partir de aí eles teñen que buscar seu camiño, nós o noso, e ao final o que importa é o club, é o Compostela, non as persoas.

A estas alturas, dá o plantel por pechado ou aínda agarda que poida chegar un central?

Se aparece algo que entre dentro do que nós podemos asumir economicamente a día de hoxe, que non é moito, benvido sexa. Aparte do tema económico, ten que ser algo que nos vaia aportar desde o punto de vista deportivo. Se non, quedaremos cos que temos. Contamos tamén con algúns rapaces que agora están no filial e adestran habitualmente co primeiro equipo, xa xogaron algún amistoso e creo que teñen nivel. Atrás temos o caso de Roque, un futbolista que nos pode botar unha man en varias posicións da defensa e creo que está preparado.

Mirando como se reforzaron os rivais de Segunda RFEF, todas as quinielas sinalan o Pontevedra como o equipo para bater.

A priori, si. Por fichaxes e orzamento todo o mundo o sinala como favorito. Pero sempre vai aparecer algún equipo que de inicio non conta e acábase metendo no grupo de arriba. O Coruxo tamén mantén un bloque con varios xogadores de tempadas atrás, con bos reforzos tamén, de xente que xa estivo na casa. Está facendo un equipo interesante.

Os ascendidos, como Bergantiños, Arenteiro ou Arosa, tamén se están reforzando ben.

Eses coñecémolos ben, xa tiñan xogadores importantes en Terceira con experiencia en Segunda B. Son equipos que van dar un nivel bo nesta categoría. O que nos falta coñecer un pouco máis son os asturianos, e o Palencia, a Segoviana... equipos que non son de aquí e que acaban de ascender. Non os coñecemos tan ben e pouco a pouco teremos que ir sabendo que nivel poden ter.

O verdadeiro nivel verase na competición: cinco equipos con opcións de ascender e seis posibles descensos. Será outro ano intenso.

Nese senso vai ser un ano complicado, porque estando na metade da táboa vas estar para xogar o play-off ou en risco de descenso. Non vai haber equipos que poidan estar en zona tranquila. Sempre vas ter algo en xogo, se non miras para abaixo, xa miras para arriba. Cun equipo que ascende directo e catro que xogan play-off, máis os posibles seis descensos, ou están para unha cousa ou para outra. Vai ser un ano difícil, porque como non empeces ben e se che complique un pouco o inicio de tempada vaste ver nunha situación complicada porque tes que deixar a cinco ou incluso seis equipos por debaixo, e iso non é fácil.