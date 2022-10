Foi presentada a sexta edición do Trail Ribeira Sacra de este domingo

O Pazo Provincial acolleu onte a presentación da VI edición do Trail Ribeira Sacra, que o domingo día 9 reunirá a 360 deportistas nacionais e internacionais en Nogueira de Ramuín. Unha proba que conta co apoio da Deputación, que deste modo reforza “o ecosistema provincial de turismo e deporte no que vimos traballando e que converterá á Ribeira Sacra, ao Macizo Central e á Serra do Xurés en epicentro nacional do trail”, segundo afirmou no acto o presidente da Deputación Manuel Baltar.

Xunto a Manuel Baltar tamén participaron na presentación o subdelegado do Goberno, Emilio González, en representación do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación; o xefe do servizo de Deportes da Xunta en Ourense, Manuel Pérez; o alcalde de Nogueira de Ramuín, Julio Temes; e o presidente do club Grupo Cuevas Nogueira Trail, Diego Novelle. Tamén estiveron representantes das empresas colaboradoras da proba, que suma a unha treintena de firmas coma Aceites Abril, La Región, Teleoperator Vodafone, etc.

Manuel Baltar cualificou o Trail Ribeira Saca como “unha proba que vai máis aló do deporte, consolidándose como unha das citas máis importantes do noroeste peninsular”.

Tralo agradecemento de Julio Temes aos promotores por esta nova edición do Trail Ribeira Sacra, o presidente do club organizador, Diego Novelle, deu a coñecer os principais datos desta proba de montaña que reunirá a 360 deportistas procedentes de 13 comunidades autónomas, ademais de Portugal, Italia e Suíza. A competición arrancará as 08.00 horas deste próximo domingo.