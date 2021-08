Fútbol para todos

Leonel Scaloni nunca ganó nada, no puede ser el técnico de la selección Argentina, repetían periodistas, fanáticos, pseudo expertos y también aquellos que jamás habían visto un partido de fútbol. Era criticado en público y en privado, tratando de desestabilizarlo ante cualquier resultado que no haya sido algún holgado triunfo. En televisión, exjugadores ahora en el rol de comentaristas hasta comenzaron a postular otros entrenadores para ocupar su cargo.

Pero hace unos días, el vapuleado Scaloni llevó a Argentina a ganar la Copa América después de 28 años. Ya nadie puede decir que no ha ganado nada, pero durante los tiempos de reproche, nuestro pueblo parece haber sufrido de amnesia; en su reprobación previa a la gloria, nadie habló del Súper Depor.

Fue campeón de la Liga, de dos Supercopas españolas y una Copa del Rey entre 2000 y 2002, solamente contando su etapa en el Deportivo, donde jugó más de 300 partidos y, si no me equivoco, durante muchos encuentros llevó la cinta de capitán. Pero todo es según el cristal donde se lo mire.

Si hubieran sido campeonatos más recientes o en clubes con mayor márquetin global, estaríamos hablando de su pasado exitoso. Pero en mi país no existen los grises: hace un par de semanas era un fracaso y hoy festejan en su nombre. “Yo siempre lo banqué”, es la falsa frase de moda.

Imagínense que si acá todavía hay gente que discute a Messi solo porque nunca ganó un Mundial, las cosas que habrán dicho del míster de nuestra selección. Pero frente a todo, con trabajo, perfil bajo y con el mismo carácter con el que metía la pierna en Riazor contra Raúl o Figo, logró la gloria.

Por eso, cuando le entregaron la medalla del primer puesto recordé al Dépor y automáticamente se me cruzó por la cabeza su eterno rival, el Celta de Vigo. Y a su actual técnico, el Chacho Coudet, otro argentino, un poco más loco y ocurrente, pero de personalidad y obsesión táctica similar. Querible y trabajador, puede ofrecer muchas alegrías: ténganle paciencia, suele sacarle agua a las piedras.

Siguiendo la línea de los que cruzaron el Atlántico y su entusiasmo deportivo, mi abuelo paterno era hincha fanático del Pontevedra. “Hai que roelo”, decía, y me contó mil veces el famoso gol del ajo. Hace años que trato de verlo en Youtube y no lo encuentro; menos mal, no vaya a ser que en alguna repetición Ceresuela la tire afuera y todo termine quedando en fantasías.

Y hablando de fútbol, jamás voy a olvidar el 25 de noviembre del año pasado, cuando mi Whatsapp recibió, de varias personas al mismo tiempo, el mismo mensaje: “Boludo, se murió el Diego”. Así nomás; nadie sabía qué más decir, Diego no necesita apellido y además acá boludos somos todos.

Sí, Diego también tenía relación con Galicia. La familia del mejor jugador de todos los tiempos (perdón, no vi jugar a Di Stéfano) tiene sus orígenes en la feligresía de San Pedro de Arante, en el ayuntamiento de Ribadeo. Maradona, Dieguito Armando como le dice mi primo en Catoira, tiene raíces gallegas. Y yo, como argentino, se las voy a agradecer toda la vida.