Fútbol sala: vitoria in extremis da Selección Galega sub 19 no Campionato de España

Un tanto de Pau Codony, xogador catalán do Noia Portus Apostoli, deu unha vitoria vital á Selección Galega sub 19 no debut do combinado autonómico na fase previa do Campionato de España de Seleccións Autonómicas de fútbol sala. O triunfo chegou in extremis, na recta final, e cando mellor sabe tras un auténtico partidazo de fútbol sala no Pavilló Ponent de Salou.

Os de Pachi Fernández souberon sufrir e nunca baixaron os brazos a pesar de ter que voltear o electrónico ata en dúas ocasións. A Comunidade Valenciana logrou poñerse por diante no marcador antes do descanso.

Con todo, Alejandro López empatou o envite no minuto 7 da segunda metade para levar o partido a un últimos dez minutos de pura tensión.

A Comunidade Valenciana volveu golpear a falta de pouco menos de seis minutos para o final, pero aí saíu o carácter galego. Lukas Ramos devolveu a igualada ao enfrontamento e Pau Codony, capitán e xogando na súa terra, apareceu para dar a vitoria a Galicia cando todo parecía indicar que o partido acabaría cun empate final a dous tantos.

Con esta vitoria, Galicia dá un paso de xigante para a súa clasificación para a fase final. A Selección Galega sub 19 volverá xogar este mércores, a partir das 12.15 horas, ante Ceuta.

SUB 16. Partidazo e gran estrea dos nosos. A Selección Galega sub 16 masculina sumou no seu debut os tres primeiros puntos na fase previa do Campionato de España de fútbol sala tras superar á Comunidade Valenciana nun auténtico partidazo.

Tras uns minutos iniciais moi igualados, o conxunto laranxa dispuxo de varias ocasións para poñerse por diante, pero os de David Pena agardaron o seu momento para golpear. Alejandro Díaz avisou en dúas ocasións, pero o porteiro do combinado valenciano evitou os tantos.

Galicia saíu moi intensa tras o paso por vestiarios e aí chegou o primeiro tanto á saída dun córner. Na seguinte acción de ataque Iago López anotou o segundo para a Comunidade galega. Quedaban 10 minutos para o final.

CEUTA, O SEGUINTE RIVAL Marc Tortosa non baixou os brazos e asinou o gol da esperanza para a Comunidade Valenciana no minuto 31. Malia todo, Galicia non se puxo nerviosa e o gardameta Diego Castro despexou o balón desde a súa cancha e pillou desprevido a Héctor. Era o 3-1 definitivo. O combinado galego cos tres primeiros puntos no peto, xogarán hoxe o seu segundo choque desta fase previa ante Ceuta, a partir das 10 horas.