Gabri Palmás: “A lo mejor podemos dar la sorpresa”

El futbolista de la SD Compostela Gabri Palmás ve al equipo con opciones de subir a Primera RFEF. El camino más probable será a través del play-off, pues el tercer puesto está muy complicado. Considera que para alcanzarlo faltó enlazar una buena racha de victorias, que espera que llegue en la segunda fase.

Evitar el grupo de descenso una jornada antes de terminar la primera fase de la liga no fue una sorpresa para el Compostela. Observando la actitud del equipo partido a partido el vestuario sabía que este momento podía llegar. “Jornada a jornada fuimos dando la cara en todos los partidos, ahí vas viendo que igual nos daba para salvarnos antes en esta primera fase”, apunta Gabri Palmás, que pone en valor lo conseguido recordando que “el presupuesto” de equipos como “Pontevedra, Salamanca y Guijuelo es el que es y no todos son capaces de entrar entre los seis primeros”.

Gabri reconoce que la incógnita era saber cómo respondería prácticamente el mismo equipo de Tercera en Segunda B: “Nos conocemos y sabemos el nivel de cada uno, pero también había que ver el nivel que dábamos contra estos equipos, que no son los mismos de Tercera”.

Con los deberes hechos el Compostela recibirá al Salamanca el día 28 , en la última jornada de la primera fase (12.00 horas). El punto cosechado en Zamora trajo la tranquilidad, aunque también podría haber significado un premio mucho mayor. “Toda la primera parte fue nuestra. Pudimos irnos al descanso 0-2, y con eso seguramente nos habríamos llevado el partido”, analiza Palmás. Pero el punto en el Ruta de la Plata se da por bueno: “Cuando nos empataron aguantamos, al final nos venía bien el empate a los dos y nadie quería arriesgar”.

En Zamora el cuadro dirigido por Yago Iglesias se enfrentó al líder, en un partido en el que no fue inferior a su oponente. El Compostela no fue maniatado por ninguno de los rivales que le preceden en la clasificación, salvo el Unionistas en Salamanca. Convertir los empates en victorias fue lo único que le faltó al equipo para verse entre los tres primeros. “Hubo partidos en los que generamos muchas ocasiones pero no se concretaron. Sacamos muchos empates a cero o a un gol”, comenta Gabri al respecto. En cambio, “hubo equipos, como Unionistas, que echaron tres o cuatro jornadas ganando por 1-0 o 0-1. Haces quince puntos en cinco jornadas y te permite estar ahí arriba. Nosotros no fuimos capaces de enganchar tres o cuatro jornadas ganando. Si se hubiera dado seguramente estaríamos hablando de otras cotas”, añade.

Aun así, todavía hay una mínima opción de alcanzar los puestos de cabeza, aunque dependiendo de terceros. Por eso, Palmás recuerda que lo que está en su mano es intentar ganar al Salamanca, ya sirva para escalar posiciones, ya para entrar con ventaja en el play-off por la Primera RFEF. “Meterse en el tercer puesto es muy complicado porque el Ferrol tiene tres partidos menos, y a nosotros solo nos queda uno. Pero vamos a entrar con opciones para pelear por la Primera RFEF en la segunda fase, con unos puntos más o menos parejos. Luego son seis partidos, y a lo mejor podemos dar la sorpresa”, afirma el atacante moañés. “Si la suerte que no tuvimos de encadenar varias victorias seguidas en la primera fase se da en la segunda, a ver luego quién te baja de ahí”, agrega.

Gabri también se pronuncia sobre los equipos que se encontrará el Compostela en la segunda fase, procedentes del subgrupo B. “A priori el nivel del otro subgrupo era de equipos más parejos: Oviedo B, Sporting B, Langreo, Marino de Luanco, Lealtad... son equipos como nosotros. Pero tienen los puntos que tienen por algo”, valora.

DELANTERO. En Zamora Gabri se desempeñó como delantero, un puesto que conoce aunque no es el más habitual para él. “Soy un jugador más bien de banda pero venía jugando de punta en el Choco, el año anterior a venir al Compostela, aunque no era el mismo estilo de juego”, asegura. Aunque, apunta, la forma de moverse en punta en uno y otro equipo no tiene nada que ver, pues “en el Compostela tienes que ponerte bien entre líneas para recibir la pelota”.

Palmás llevaba tiempo probando esa posición en los entrenos, y también aprendiendo de compañeros como Brais: “Las últimas semanas estuve entrenando como delantero y me encontré bien (en Zamora). Estoy aprendiendo también bastante de Brais en esas movilidades, aparecí bien en los huecos”.

Para Gabri este está siendo su primer año en Segunda B. “Lo que cambia en cada categoría es el ritmo”, explica. “En Tercera puedes tener tres segundos para pensar con el balón, en Segunda B tienes dos, en Segunda, uno y medio, y en Primera, un segundo. Tienes que adaptarte a eso. Nosotros nos adaptamos bien”, asegura.

El buen hacer de sus compañeros es la causa de que no haya podido disfrutar de más minutos: “El equipo estuvo muy bien y por eso siguieron jugando más los futbolistas que empezaron desde el principio, por lo que tuve algún minuto menos de los que querría. Es normal. Hay que trabajar y aprovechar al máximo los minutos”.