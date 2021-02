Gabri será baja por un positivo y Primo se probará esta mañana

El Compostela tiene una nueva baja para enfrentarse mañana al Racing de Ferrol (Vero Boquete, 19.00 horas), pero esta vez en forma de positivo por coronavirus. El club anunció ayer el contagio de Gabri Palmás, que estuvo confinado durante toda la semana después de un contacto estrecho con un positivo. El resto de la plantilla blanquiazul dio negativo en los test realizados ayer.

Gabri, que se encuentra bien, no tuvo contacto con el grupo en toda la semana, después de que un familiar directo diera positivo. El futbolista moañés tuvo que realizar una PCR, cuyo resultado positivo conoció ayer. Al no haber compartido ninguna sesión con sus compañeros, y puesto que estos han dado negativo en los test previos al partido, el choque de mañana no corre peligro.

Yago deberá lidiar, pues, con otra baja que sumar a las de Hugo y Joel. Sin embargo, otorga a Primo “un 80 % de posibilidades” de que entre en la convocatoria, después de realizar ayer un trabajo intensivo. El técnico valorará hoy si puede ir citado, si bien el delantero cántabro expresaba a principios de semana en este mismo periódico su deseo de no precipitarse en su recuperación.

Quien sí estará es Bicho, terminada su cuarentena, para enfrentarse a un Racing que estrena entrenador, Cristóbal Parralo, “un vello coñecido no fútbol galego. Sabemos do seu gusto futbolístico, por onde poden ir os tiros, pero chegando a metade de semana pouca variante pode haber”, augura Yago. Para el técnico de la SD la principal duda es la disposición táctica por la que apostará su homólogo en el Racing. “Os xogadores do equipo rival coñecémolos ben, agora o único é saber que matices ou cambios pode haber. O Ferrol xogaba este ano con tres centrais, e coa chegada de Cristóbal a dúbida é se seguen con esa liña”, asegura, aunque apunta que “a labor de Cristóbal estes días é máis no anímico que no meramente táctico”.

No oculta Yago que el relevo en el banquillo verde le causó cierta sorpresa: “Visto desde fóra chama a atención que tal e como están na clasificación, cun partido menos e a tres puntos do terceiro lugar fagan ese cambio. Ademais a mediados de semana”.

A raíz de esta situación Iglesias cree que “os xogadores virán nun estado anímico por enriba do habitual”, pues “a ninguén lle gusta que un entrenador abandone o club, un sempre se sente partícipe e responsable diso”. Eso sí, avisa que “enfronte van atopar un Compostela que sabe o que quere, con moitísima ilusión”.

A pesar de la ilusión, el preparador compostelanista no cree que ganar mañana dé derecho a hablar de objetivos más ambiciosos, sino que “sería seguir no máis alto unha semana máis a falta dunha xornada menos e ter outra semana máis de tranquilidade”.

En San Lázaro se darán cita los dos equipos más goleadores, aunque Yago pide más: “Cunha porcentaxe de acerto un pouco máis alta podiamos ter moitos máis goles, e máis puntos. O éxito destes 15 goles depende do colectivo, non dun xogador só”.