Galicia consigue 13 medallas en el Campeonato de España Absoluto de Judo

El sábado 5 de diciembre ha tenido lugar en el Hotel Marriot Madrid Auditórium el Campeonato de España Absoluto de Judo, en el cual Galicia ha obtenido un total de 13 medallas, 4 oros, 3 platas y 6 bronces. Laura Vázquez Fernández, tercera de España en el Campeonato en la categoría -63kg; Noelia Insúa Iglesias, tercera de España en la categoría -70kg, y Brais Pereira Amorín, tercero de España en la categoría -90kg, nos cuentan su experiencia. Todos coinciden en la suerte que han tenido de poder seguir entrenando en el Centro de Tecnificación de Pontevedra para así poder mantener su nivel y llegar al campeonato con un buen nivel competitivo.

Laura Vázquez Fernández, con tan solo 18 años, logró conseguir la medalla de bronce este sábado en Madrid, tras ser éste el tercer Campeonato de España Absoluto al que se presenta. A su temprana edad Laura ya ha sido subcampeona de Europa de Cadete y es una luchadora con enorme trayectoria. Aunque hubo competidoras que por el contexto de pandemia en el que nos encontramos no pudieron asistir, como dice Laura: ‘‘Las más fuertes siguen estando ahí, y tienen muchísima experiencia’’. Así lo demostró Cristina Cabana, extremeña de 27 años que, tras ganar a Laura en semifinales, se hizo con el oro. Laura resalta la dificultad del segundo combate: ‘‘El segundo combate contra Irene Camus fue difícil, empecé perdiendo, pero tras entrar en Golden Score (sistema utilizado para desempatar en el cual, la luchadora que consiga puntuar gana el combate) y un final muy tenso, conseguí puntuar y ganar’’. En la pelea por el bronce, Laura se enfrentaba a María Cabas, con quién ya había luchado anteriormente: ‘‘En el primer Campeonato de España María me ganó, por lo que iba con cierto respeto, aun así, quería sacarme la espinita de encima y lo conseguí, el combate duró menos de lo que esperaba’’. En cuanto a cómo se siente y sus objetivos, la joven nos cuenta que está muy contenta por haber conseguido la medalla, “pero mi objetivo era el oro, y como dice mi entrenador, Marcial Romero, la competición va a la mochila y esto es un camino largo, entreno día a día con el objetivo de llegar a las olimpiadas, y me veo capaz de hacerlo’’.

Noelia Insúa Iglesias, a sus 17 años, consiguió también su primera medalla en un campeonato absoluto, llevándose el bronce para casa. Hasta ahora ha conseguido también importantes resultados, quedando subcampeona tanto en la Copa de Europa de España de Cadete, como en el Campeonato de España Junior. Sobre la pelea que perdió, imposibilitando así su lucha por el oro, Noelia se lo toma con humor: ‘‘En el combate contra Ai Tsunoda casi ni me enteré, a los 10 segundos estaba prácticamente en el suelo’’. Respecto al desarrollo de los combates Noelia nos dice que el hecho de ser zurda también le ha afectado: ‘‘Soy zurda, y la mayoría de gente es diestra, por lo que me bloqueaban siempre que quería entrar y era difícil, en el combate que me jugaba el bronce contra Alba López Manchón, intenté forzarle tarjetas pero no lo conseguía, por suerte pude entrar en los últimos segundos y puntuar para llevarme la victoria, a diferencia de otras copas en las que voy más a lo loco en este campeonato tuve que ir con muchísimo más cuidado y pensar antes de actuar’’.

Por otra parte, Brais Pereira Amorín, de 22 años, ya había conseguido el bronce en campeonatos de España junior, pero nunca en un campeonato absoluto, y de alguna manera, aun no se lo cree: ‘‘El año pasado no pude asistir al campeonato de España porque me lesioné el oblicuo, por lo que el objetivo de este año era clasificarme, lo cual ya me parecía un logro importante. Haberme encontrado con una medalla es algo que, 2 días después, aun me cuesta asimilar’’. El duro trabajo realizado a lo largo del año y el esfuerzo de los largos combates previos, como el primer combate que tuvo contra Gorka Arambarri, que se decidió en los 10 últimos segundos, y sumando el poco descanso del que disponían los luchadores entre combates debido a la forma de desarrollo del campeonato, dieron sus frutos: ‘‘En el combate por el bronce era consciente de que era un rival duro, pero sabía que tenía posibilidades, era sacar una medalla o quedarme a las puertas, además fue un combate largo y llegaba bastante cansado, ambos sabíamos lo que nos jugábamos y luchamos de forma segura, por suerte pude desempatar en el Golden Score. Brais se muestra muy emotivo al hablar de las sensaciones tras el combate: ‘‘Lo primero que hice después de ganar fue abrazar a mi entrenador Marcial y a mi entrenadora Mónica, que me entrenó en el club que he estado toda la vida, Judo Baixo Miño. Para mí la sensación de abrazarme con mi entrenadora y llorar juntos fue incluso más bonito que ganar el combate como tal’’

Los 3 jóvenes se encuentran en incertidumbre respecto a las competiciones futuras, se desconoce si se podrán o no celebrar, todo depende de como evolucione la situación respecto al COVID-19, lo único que tienen claro es que han de seguir entrenando para estar al mejor nivel y competir lo mejor que puedan llegado el momento.