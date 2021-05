Galicia manda no Nacional de técnica e de freestyle

TAEKWONDO A selección galega repetiu o dominio da anterior edición no Campionato de España de técnica e freestyle de taekwondo, no que acadou a primeira posición en ambas clasificacións. A cita tivo lugar durante a xornada do venres na localidade de Benidorm.

En técnica, os galegos firmaron un expediente con oito medallas de ouro, catro de prata e seis de bronce, entre todas as categorías. En freestyle, os representantes autonómicos lograron catro títulos de campións de España, ademais dunha prata e un bronce. REDACCIÓN