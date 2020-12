Galicia reivindica a súa posición como “destino seguro” do turismo deportivo

OURENSE A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, reivindicaron onte a posición estratéxica de Galicia como “destino privilexiado e seguro para o turismo activo e deportivo” para esta era post-covid durante a segunda edición do Congreso Ibérico de Turismo Deportivo que arrancou onte en Expourense e que se celebra nun formato híbrido entre presencial e virtual.

A mensaxe difundírona durante o acto inaugural do congreso o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete; e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; acompañados do vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, e a directora adxunta de Expourense, Emma González. Lete Lasa anunciou tamén a creación dun Clúster do deporte galego. EFE