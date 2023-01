Galicia, sede da fase final de fútbol sala S16 e S19

Santiago. Galicia será a sede da fase final do Campionato de España de Seleccións Autonómicas de fútbol sala nas categorías sub 16 e sub 19 masculinas, unha cita que terá lugar do 3 ao 5 do próximo mes de marzo.

As oito mellores seleccións do país en cada categoría (xuvenil e cadete), as que rubricaron o billete na fase previa que tivo lugar o pasado mes de decembro, aterrarán en territorio galego para loitar polo título nacional. E aí estarán os equipos de Galicia, tanto a sub 19 como a sub 16. Ambas lograron a clasificación para esta fase final tras acabar como segundas nos seus respectivos grupos. redacción