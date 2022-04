Galicia será sede dos campionatos de España infantís de baloncesto

Santiago. Galicia será a sede para os campionatos de España infantís de clubs de baloncesto por oitava temporada consecutiva. As localidades de Betanzos e Marín serán o escenario un ano máis duns Campionatos que seconfiguran como eventos deportivos de máximo nivel nacional no ámbito do Deporte Base, segundo sinala a nota de prensa da Federación Galega de Baloncesto (FGB). Nesta edición de 2022, que terá lugar entre os días 5 e 11 de xuño; o Concello de Betanzosacollerá o Campionato en categoría feminina e o Concello de Marín a competición masculina.

En ambos os casos, contando coa colaboración dos clubs locais, Santo Domingo Betanzos e CB Marín Peixegalego, respectivamente.

A cita vai ter 64 mellores equipos infantís de España, 32 por categoría.

Por outra banda, A Federación Galega de Baloncesto e Special Olympics Galicia asinaron un convenio de colaboración unha temporada máis. Ambas as entidades “estenden a súa relación mutua no ámbito das competicións que promove Special Olympics para achegar o Deporte ás persoas con discapacidade intelectual”.

O presidente FGB, Francisco Martín; e o seu Director Técnico do Comité Galego de Árbitros; Miguel Ángel Pérez; tiveron un encontro de traballo con Eladio Fernández, máximo representante de Special Olympics. Dese xeito, a Federación Galega participará nas Ligas de Baloncesto Special Olympics. REDACCIÓN