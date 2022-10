Galicia xógase na Lomba a clasificación á fase final a Copa das Rexións

Vilagarcía. Mércores 12 de outubro do 2022. 17 horas. Estadio Municipal da Lomba. Chegou o momento de facer historia. A Selección Galega ten na súa man a oportunidade de lograr algo que ata a data ninguén alcanzara: un billete para a Final a 8 europea na Copa das Rexións UEFA. O combinado que dirixe Iván Cancela necesita un punto para alcanzar o obxectivo.

Galicia fixo pleno nas dúas primeiras xornadas desta Fase Intermedia da Copa das Rexións UEFA tras derrotar a Eslovenia e Suíza. Suma seis puntos de seis posibles e está a tan só un punto de proclamarse campión desta rolda e obter así o billete para a Final a 8 europea.

O último rival será Hungría e o outro enfrontamento do grupo medirá a Eslovenia e a unha Suíza xa sen opcións de clasificación, mentres que Hungría e Eslovenia chegan a última xornada con vida.

Esta terceira e última xornada deste mércores disputarase en horario unificado: o Hungría-Galicia (Estadio Municipal da Lomba en Vilagarcía) e o Eslovenia-Suíza (Campo de Baltar en Portonovo) arrincarán a partir das cinco da tarde.

O combinado galego realizou este martes a última sesión de adestramento oficial previa ao partido deste mércores. A selección galega traballou no campo de fútbol de Burgáns, en Cambados, co obxectivo de pulir detalles de cara á cita histórica ante Hungría, na que precisa do apoio da súa afección, polo que a Federación Galega decretou o partido como de portas abertas coa entreda de balde. f.g.