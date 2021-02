“Ganar nos va a liberar un poquito y ayudará a crecer”

Volvió a ganar, tras cinco jornadas de sequía, el pasado fin de semana el Club Deportivo Estradense. Ese triunfo, y lo ajustado de la clasificación, alimenta sueños. Todo ello lo analiza su técnico, Alberto Mariano.

¿Más relajado tras el buen triunfo ante el Ourense CF?

El domingo refrendamos con puntos lo que las anteriores tres jornadas se nos quedó por juego. Hicimos un partido muy completo y maniatamos a uno de los mejores equipos de la categoría. Somos el segundo equipo más goleador y sabíamos que si cerrábamos la puerta atrás el resultado iba a llegar. Contento sobre todo por los futbolistas, porque es muy frustrante que les exigimos mucho, ver cómo trabajan, plantarle cara a grandes equipos y que los resultados no lleguen; eso te va mermando mentalmente, creo que ganar nos va a liberar un poquito, y que podemos mirar el futuro con optimismo.

Lecturas positivas: volver a ganar, a un rival fuerte, no encajar...

Sí. El grupo se va a decidir por detalles: va a estar todo muy justo. Ves, también en el otro grupo, que equipos de abajo le están ganando a los de arriba; creo que ésta va a ser la tónica hasta el final, los puntos van a estar muy caros y lo importante será competir hasta el final y estar cerca de todo. Es clave llegar con la mayor cantidad posible al grupo al que vayas, al arrastrarlos.

Las lecturas son muy positivas: portería a cero, por fin conseguimos ser un equipo más maduro, sin prisas al final del partido, sabiendo leer que no había que meterle ritmo, cosa en la que fallamos otras veces... es un buen punto de partida para empezar a crecer.

¿Es un sueño acabar entre los seis primeros del grupo?

Tenemos a cuatro partidos por encima. No renunciamos a nada, pero tenemos que tener los pies en el suelo: hay equipos que tienen una mayor obligatoriedad. Lo que sí hemos demostrado, y con eso sí estoy contento, es que competimos contra todos, los de arriba y los de abajo. Si nos da para acabar entre los seis primeros, exitazo y encantados de la vida; si no nos da y nos vamos con una puntuación alta para conseguir el objetivo real que es la permanencia, pues ése es el camino. Pensar en el siguiente partido, intentar sumar y a ver si nos da: estamos ilusionados, pero no engañamos a nadie.

Ahora, el Ribadumia en casa.

El Ribadumia está justo por debajo de nosotros. Si es importante sumar cada semana, mucho más contra equipos de nuestra liga: está en juego el averaje, no de esta fase sino de todo el año. Sacar buenos resultados contra estos equipos vale doble: ellos no suman, tú sí y les ganas el golaveraje para posibles empates que yo creo que se van a dar en la primera fase y en la segunda.

También lo verá como un choque clave, y asequible, el Ribadumia...

Seguro, seguro. Somos equipos similares, llamados a sufrir. Lo que pasa es que como está todo tan ajustado, si tienen un poco de suerte, estás un poquito mejor, tienes una marchita más y sacas buenos resultados, eso te puede acercar a estar más arriba. Ellos estarán pensando este partido lo tenemos que ganar, igual que nosotros. Los respetamos, claro, tengo muy buena relación con Luis (Carro), el míster del Ribadumia, un grandísimo entrenador y muy buena gente; no le deseo buena suerte esta semana, sí después.

Al Estradense le volaron muchos puntos en los minutos finales...

Porque no somos un equipo maduro. Tenemos que trabajar con mucha gente joven, no podemos ir al mercado. Buscamos en juveniles gente con ilusión que quiera trabajar con nosotros, que sabe que aquí no se le mira el DNI a nadie. Con esas apuestas, te cuesta empezar al no dominar ese otro fútbol. En Bouzas íbamos ganando 1-3 en el minuto 89 y nos empataron el 95; el Arosa y el Ourense nos ganaron al final, el Arenteiro nos empató uno y nos ganó otro... eso sólo se coge con experiencia, vamos mejorando.