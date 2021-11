Ganar tras el 1-0, una asignatura pendiente que tiene el Compos

Es una idea muy extendida en el mundo del fútbol: dentro de la dificultad y de los mil aspectos que pueden influir en el marcador final de un partido, si te pones por delante, si das primero, todo es un poco menos difícil. No está haciendo buena esa idea el Compostela esta temporada: en cinco de los once partidos de liga que ha jugado marcó el 1-0, pero vio cómo le empataban. No ganó cuatro de esos cinco partidos, haciendo las cuentas de la lechera puede verse como ocho puntos que volaron. Como excepción, en Llanera el Compos marcó el 1-1, el cuadro local le empató... pero el Compos marcó el 1-2.

Pero es una asignatura pendiente de aprobar que tiene el Compostela: cuando se marca el 1-0, o el 0-1, se debe aprovechar el viento a favor y ganar, evitar el empate. Claro que en fútbol hay siempre un rival y que un gol puede llegar de muchas maneras. Y en todo caso siempre es más fácil la teoría, el decir no me pueden empatar, que la realidad, evitar esos goles.

LEGANÉS. La racha cuatro empates que sumió al Compos en dudas se abrió con el partido frente al Leganés B. Primo marcó pronto el 0-1, en el minuto 9. Y después pasaron muchos minutos en los que estuvo mucho más cerca el 0-2 que el empate... pero éste llegó casi al final, Iker marcó en el minuto 86. La SD se quedó sin dos puntos.

BERGANTIÑOS. En el Vero Boquete de San Lázaro, la primera mitad, o más bien la primera hora, de partido fue del Compos. Escudero marcó el 1-0 a la media hora, y ya en la segunda parte el delantero disparó con violencia al poste el que era el 0-2, que el Compos pudo sumar en otras ocasiones. Pero el Bergan de José Luis Lemos nunca se rinde; antes del descanso, sin jugar bien, ya tuvo una opción muy clara de empatar; y Marcos Remeseiro, de penalti firmó el 1-1, en el 55.

ESPIÑEDO. La complicada visita al campo del Arenteiro la saldó el Compos con otro empate: tampoco aprovechó un gol de los llamados psicológicos, el 0-1 de Primo en el añadido de la primera parte. En el descanso el Compos tuvo tiempo para prometerse que no encajaría el empate, otra vez... pero nada más volver al campo, en el minuto 47, Zanelli anotó el 1-1, resultado final del encuentro.

LLANERA. Tuvo que adelantarse por dos veces en el marcador el Compos para ganar. Pablo Durán anotó el 0-1 tras el famoso saque de banda a la media hora; pero una vez más igualó Saha poco antes del descanso; en el minuto 76, de nuevo Pablo Durán firmó el triunfo, 1-2, de la SD.

ADARVE. El último ejemplo está reciente: el golazo de falta de Matías en el minuto 24 fue otro 1-0 no aprovechado. El equipo madrileño mereció el empate antes del descanso, le fue anulado un gol que en el campo (sin VAR) era difícil ver que era válido. Y cuando menos lo mereció, en la segunda parte, llegó el empate (final) del once visitante.

DOS A LA INVERSA. Contra el Pontevedra, en Pasarón, y ante el Marino en casa, el Compos pudo empatar (1-1 al final en ambos casos) tras haber encajado el 1-0 y el 0-1.

AUTOCRÍTICA. “A verdade é que o máis complicado sempre é meter o primeiro gol, e conseguímolo bastantes veces. Hai que ser autocríticos e mellorar niso. Creo que non é tema de relaxación, senón de ser máis contundentes nas áreas: defensivamente quizais hai que cortar, entrar un pouco máis fortes, e adiante matar os partidos cando poidamos; é cousa de ir a cada pelota coma se fora a última. O máis complicado é meter o primeiro gol, cando empata o rival quedas cun mal sabor de boca. Desde logo, de fóra as cousas son más sinxelas de ver”, dice Jordan, jugador de la SD Compostela.