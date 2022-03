Gestión a la alemana

NO COMPARTO las desorbitadas cantidades que se relacionan con los jugadores. Nadie vale tantos millones, eso condiciona el fichaje a la venta de camisetas, al nombre y no al valor futbolístico. La situación es peligrosa, poco a poco, mata al fútbol y su capacidad para unir a gran número de personas y llenar las gradas para animar a su club, generar sentimiento y adherentes. A pesar de mover grandes cantidades de dinero me resisto a pensar que este deporte se vea únicamente como un negocio, por mucho que se comparen las competiciones y los ingresos. Continuando con las Ligas, hoy quiero hacer referencia a la Bundesliga y al Bayern Múnich, visto como un gran un modelo de gestión. Hace años no era considerado el mejor equipo en su ciudad y ni de la Bundesliga, viene siendo la Liga Federal de Fútbol, competición entre los clubes de la máxima categoría en el campeonato alemán y, posiblemente, una de las mejor gestionadas e influyentes de Europa. Tal vez sus clubes no tengan el poder monetario que tienen otros equipos presididos por grandes magnates y jeques. Pero los euros no vencen al trabajo, es por eso que la fuga de estrellas a otras ligas no impedirá que la Bundesliga siga creciendo. Sin duda alguna Alemania se ha convertido en la gran fábrica de jóvenes futbolistas. El sentimentalismo del público, la importancia de la cantera, las divisiones inferiores y el jugo que se practica, hacen que sea un placer verlo. Ahora, tienen al Bayer como ejemplo de gestión económica y deportiva que perdura e impone su ley allí por donde pasa. Nada es casual, a esto lo lleva la gestión económica del equipo, de ello se encarga una sociedad filial, que recibe el nombre de FC Bayern München AG, presidida por Karl-Heinz Rummenigge. Debido a esta circunstancia, la entidad no depende de las decisiones poco profesionales, a veces arbitrarias, despóticas de los mecenas de turno. En su consejo de administración hay representantes de grandes empresas (Adidas, Audi, Volkswagen, se reparten el 25%). Al mismo tiempo, el equipo ha procurado, desde antiguo, colocar en puestos relevantes de la estructura organizativa a antiguos futbolistas, ya sea en la dirección deportiva, en los órganos gestores o en la presidencia. Por tanto, a personas que guardan una fuerte vinculación emocional con el club y con el fútbol como deporte, no sólo como negocio, y que, por ello, ponen mucho corazón en el desempeño de sus funciones. Constituyen, además, un puente comunicativo excelente con la plantilla. En lo económico, Uli Hoeness aplicó tres principios elementales todavía vigentes: No externalizar la actividad financiera, impedir a toda costa que los gastos excedan a los ingresos y destinarlos, por entero, a las arcas del club. Todo nace por la norma del 50+1 en Alemania. Para evitar que los clubes caigan en manos de multimillonarios, magnates, jeques y compañía, se obliga a que el 50% de la propiedad más una acción sea de los socios. Una gestión a la alemana. Siendo así aquí muchos equipos no vivirían. Mientras la UEFA intenta regular un nuevo reglamento para el fair play. Crean una estructura organizativa de extraordinaria solidez. Primando la perspectiva financiera, la profesionalidad y comprar con cabeza. En su organigrama hay exjugadores muy vinculados al Bayern, con compromiso y preparación. Su perspectiva está centrada en busca y atracción de talento, además de sacar los mejores a los competidores, sin que se maten entre ellos. El equipo tiene cubierta cada posición con varias opciones, todas de calidad, el plantel es poco vulnerable a las lesiones, a la fatiga física y mental. El Bayern actual podría alinear simultáneamente dos equipos distintos, ambos con un grado alto de competitividad. Los aficionados llenan los campos para ver el “juego bonito”, con futbolistas de talla y se mantienen en la cúspide del fútbol mundial.