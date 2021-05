Golea en Granada y no pierde el Madrid la estela de LaLiga

No desiste el Real Madrid de la lucha por LaLiga, el único título que puede alzar esta temporada pero que está empeñado en pelear hasta el final, ya lo dijo su entrenador, Zinedine Zidane. Y a base de goles, con un susto en la segunda parte que apenas duró unos minutos, el equipo blanco conquistó Granada y se fue a dormir siguiendo la estela del líder Atlético de Madrid: a dos puntos, a la espera del tropiezo colchonero para alzarse al primer puesto.

Contra viento y marea, con bajas y con cansancio acumulado, lo que obligó a Zidane a refrescar su once, sigue el Real Madrid. En Granada, la presencia del brasileño Rodrygo Goes y de los canteranos Marvin Park y Miguel Gutiérrez fueron las Zinedine Zidane, introdujo tres cambios, del once salieron Odriozola, Marcelo y Toni Kroos. En el descanso, Marvin se tuvo que retirar, con un golpe tras una entrada de Eteki.

Por parte del Granada, el técnico vigués Diego Martínez introdujo cuatro novedades respecto a la alineación del lunes contra el Betis, la principal de ellas el regreso a la portería de Rui Silva.

Bajo la dirección de Modric, el Real Madrid salió con temple pero con frmeza en busca del tan indispensable triunfo. Y fue el croata, que en Los Cármenes impartió otro magisterio de fútbol, quien no tardó en abrir el marcador a pase de... Miguel, el lateral convertido en creativo.

Ante un conjunto local que en la primera parte apenas vio el balón ni creó peligro, Rodrygo (tras recibir de Marvin, la otra gran novedad) se encargó, en el tiempo añadido, de poner una anticipada sentencia, o eso pareció.

REACCIÓN. Pero el Granada volvió fuerte del vestuario, y los cambios que introdujo Zidane le sentaron peor a su equipo que los que realizó Diego Martínez. El Madrid dio un paso atrás, el Granada empujó y Jorge Molina no falló lo que antes Luis Suárez.

El Madrid no perdió los nervios, y unos minutos después Odriozola marcó tras combinar Modric, Benzema y Hazard. Era el gol de la tranquilidad blanca, el que dice que aún pelea LaLiga.