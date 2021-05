Goleada de un Celta serio e intenso que esquiva la polémica

··· Eduardo Coudet confesó que no podía valorar las jugadas polémicas del partido porque algunas de ellas no las había visto. “No soy yo para decir qué jugadas son buenas o no. Pero cuando nos han tocado fallos no he dicho nada”, añadió. “Estoy contento y orgulloso. Hicimos un gran trabajo ante un gran rival, hicimos a la perfección el partido preparado, hicimos un gran partido, vinimos a ganar y nos llevamos los puntos”, añadió el argentino. Respecto a si el objetivo del equipo es una plaza europea, comentó que no mira más allá de recuperar jugadores y pensar en el Getafe: “Mi cabeza está en el siguiente partido y nada más”.