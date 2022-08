Gómez Noya: “No pienso en los Juegos, lo que más me motiva es la larga distancia”

Javier Gómez Noya, quíntuple campeón del mundo de triatlón y cuatro de Europa, declaró este jueves que no piensa en los Juegos Olímpicos de París 2024, subrayó que su motivación ahora mismo pasa por la “larga distancia” y aseguró que su objetivo inminente es el Mundial de Medio Ironman de este año. El triatleta gallego, de 39 años, tenía para este año el objetivo de acudir al Mundial de Ironman de Kona, en Hawai, pero el contagio de covid hace unos meses frenó su preparación y la posibilidad de competir en otras carreras clasificatorias.

“Ha sido un año complicado, de muchos altibajos. El día antes del Ironman de Saint George cogí el covid. Me dejó secuelas, tuve algunos problemas que me hicieron recuperar más tarde de los previsto y he tenido que entrenar más suave estos meses. Ahora estoy otra vez entrenando con mucha consistencia y centrando objetivos porque no podía plantearme un calendario hasta ahora”, dijo Gómez Noya, en un desayuno de prensa organizado en el Santander Work Café.

“Esto ha sido un obstáculo en mi carrera, pese a todos los títulos que he tenido. A lo largo de una carrera hay cosas muy buenas, pero también siempre hay cosas no tan buenas. Cuando tengo un problema busco la manera de solucionarlo, no lamentarme ni pensar en la mala suerte”, confesó.

“Es frustrante pero es así. Al covid hay gente que no le da mayor problema, pero a mí, después de un bloque tan duro, me pilló con las defensas más bajas y lo cogí. Una vez que lo asumí y vi que había que cambiar objetivos decidí buscar otras metas”, señaló.

“He tenido la calma y paciencia para no poner en riesgo mi salud. Estoy volviendo al trabajo y quiero retomar a nivel competitivo esta temporada, que comenzó bien en enero con una victoria en Pucón”, admitió Gómez Noya, que descarta forzar una clasificación en una carrera en las próximas semanas para ir a Hawai.

“Mi objetivo era el Mundial de Ironman en Kona, pero está complicado por el periodo de clasificación y porque sería arriesgado competir para clasificarme de manera rápida, ya que luego tendría que recuperarme. Ese objetivo ahora no es realista. Pensando con la cabeza lo mejor es centrarse en el Campeonato del Mundo de Medio Ironman a finales de octubre y también en hacer la prueba PTO de Dallas y alguna carrera más cómoda o de perfil bajo. Tampoco descarto acabar con un Ironman en noviembre para el año 2023”, confesó.

A ese Mundial de Medio Ironman, irá a por “lo máximo”. “Es una carrera que he ganado en dos ocasiones pero sé que el nivel es altísimo. Es una distancia en la que se juntan los mejores de corta y larga distancia y las aspiraciones siempre son máximas, así que iré a intentar luchar y ganar”, apuntó. Lo que no está en la mente de Gómez Noya ahora mismo es volver a retomar la distancia olímpica a dos años para los Juegos de París 2024.

“Está aparcado. Ahora mis objetivos son en larga distancia. Siendo realista me siento deportista y no me gustaría ir a unos Juegos si no estoy al cien por cien. Ahora lo que me motiva es la larga distancia y centro todos mis esfuerzos en eso”, dijo el embajador de Sports del Banco Santander.