Gracias... por tanto

NO CREO en la objetividad, somos esclavos de nuestros sentimientos, experiencias, de nuestras lágrimas y de nuestras risas, pero es que además en este caso tampoco quiero. Ahora que todos opinamos de todo, que las redes sociales nos sirven de altavoz para lo bueno, lo malo, lo pequeño y lo gigante, se reduce el círculo sobre aspectos en los que existe unanimidad, pero considerar a Tonecho Lorenzo alguien bueno, una persona que siempre ayuda, siempre está, conciliadora y generosa, espléndida en el trato y la colaboración, es un sentir común entre aquellos que le conocemos.

Tonecho forma parte la lista de jugadores del Obradoiro CAB que mi familia me ayudó a admirar e idolatrar desde pequeña, cuando ni sabía que podría disfrutar con más pena que gloria de este deporte y mucho menos dedicarme a escribir de él. He oído hablar sobre su carácter competitivo, su garra, su raza dicen ahora, pero ni le recuerdo sobre la cancha ni lo logro imaginar tan combativo cuando ahora su imagen dista mucho de la de un hombre colérico o enrabietado con un rival. Para mí Tonecho es quien le regaló a mi primer hijo su primera canasta; quien me recibió en la rueda de prensa de la presentación de la chaqueta homenaje a Mario Iglesias con el regalo de esta prenda firmada además por el que siempre ha sido mi ídolo; de las pocas personas de quien me sé su número de teléfono de memoria de las veces que le he llamado para confirmar datos o en busca de auxilio cuando precisé contactos o buscar temas; quien me bombardea con su insistencia en citar a todos los asistentes a la cena de los veteranos -a todos menos a él, “yo no soy importante” es su frase recurrente-; y quien me ha demostrado que si ha sido vital el trabajo de tanta gente, antes y ahora, para que este club haya sobrevivido, también lo ha sido contar con alguien capaz de servir de nexo en sus 50 años de historia. Sé que lloraré cuando icen su camiseta al aire en Sar -le debo mucho yo y le debemos mucho todos los obradoiristas-, y sé que no seré la única. GRACIAS Tonecho, por tanto.