Gran carrera de TGM-Toldos Gómez, este sábado en las calles de Arzúa

FIN DE SEMANA. Este sábado se celebra la carrera organizada anualmente por TGM-Toldos Gómez por las calles de Arzúa. Hay categoría Pitufos (a partir de 7 años), con un trazado de 300 metros; carrera Sub 10 - Sub 13 (con un kilómetro de recorrido), Sub 14 - Sub 18 (trazado de dos Km.) y apartado para personas adultas (deberán cubrir diez Km.). La organización dará regalos a todos los participantes simplemente por apuntarse y acudir la cita. Los primeros puestos optarán a premios en metálico, para el primer lugar habrá 175 euros, 125 para el segundo y 100 para el tercero. Los equipos federados también tendrán galardones: 200, 100 y 75 € de modo respectivo. La VI Clásica TGM-Toldos Gómez está patrocinada y apoyada por el Concello de Arzúa, la marca arousana de bebidas isotónicas Artio, Coca-Cola, el Club Deportivo Arzúa y por Queixerías Bama. Esta es la web para inscribirse bit.ly/VIclasica. El plazo termina hoy. REDAC.