Gran cartel ‘en galego’ nos Nacionais de pista cuberta de atletismo

Santiago. O atletismo galego contará cunha excepcional representación de seis atletas no Campionato de España absoluto de pista cuberta que entre mañá e o domingo desenvolverase nas pistas madrileñas de Gallur.

As restricións ao número de participantes polas medidas COVID-19 fai que a esta edición só acudan 301 atletas que loitarán, entre outras cousas, pola marca mínima que lles permita participar no Campionato de Europa baixo teito que se disputa na cidade polaca de Torún a principio do mes de marzo.

Galicia acude con varios dos líderes nacionais do momento nas súas modalidades entre as que se atópa Belén Toimil, unha das atletas máis en forma do sector de lanzamentos a nivel nacional que este ano chegou ata os 17.86 metros mellorando en 52 cm a súa MMP.

Ana Peleteiro será a gran favorita sobre o foso de triplo ao que acude na defensa do seu título do ano pasado cun rexistro de 13.89 m. Na mesma modalidade estará o recente subcampión nacional sub-23 Álex Barreiro, quen en Valencia firmou a a súa MMP de 15.09 m.

Sen abandonar o foso de area, o campión nacional Jean Marie Okutu loitará por lograr o seu sexto título.

Ademais, Adri Ben debutará esta tempada nos 800 m nunha proba na que está en xogo a selección dos tres atletas que representen a España nos Europeos.

Por último, Nediam Nory Vargas tomará parte na proba de pentatlón. ecg