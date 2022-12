Gran celebración polo 85 aniversario do Victoria FC

SANTIAGO. A sede en Santiago da Federación Galega de Fútbol acolleu na noite do xoves un acto moi emotivo: a celebración do 85 aniversario do Victoria FC. “Este ano está a ser especial para todos nós. O Victoria FC está de aniversario, pois chega aos seus 85 anos de vida, e entre as actividades que seguimos a promover para festexar esta data, organizamos este mércores unha charla coa compostelá Nuria Rábano, actual futbolista del F.C. Barcelona”, indicaron desde o clube. Ademais, no acto deste xove na Federación Galega levouse a cabo unha gran xuntanza coa presenza de autoridades, directivos e integrantes de todas as categorías do Victoria FC. Entre outras autoridades, estiveron o presidente da Real Federación Galega, Rafael Louzán; a concelleira de Deportes, Esther Pedrosa; e o técnico da Fundación Deporte Galego Miguel Rodríguez. Non faltaron tampouco ex presidentes do Victoria FC como José Luis Míguez, Jesús Rodríguez Morlán, Salvador Figueiras, Antonio Martínez ou Sesé García Santiso.