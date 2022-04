Gran éxito de Alberto Dopazo, campión galego de duatlón

NA CATEGORÍA DE VETERANOS. Alberto Dopazo, do Club Triatlón Compostela, e un dos triatletas máis queridos da cidade, proclamouse campión galego de duatlón na categoría de veteranos despois dunha tempada excepcional e varios podios na súa categoria. Deste xeito, o deportista compostelán pon fin a racha de varios anos nos que se lle resistía o título. “O resto do clube tanto masculino como feminino tamén tivo unha destacada actuación”, indicaron a través dun comunicado dende a directiva do Club Triatlón Compostela. REDAC.