Grandes noticias para el golf gallego: más y mejor

Es época de balances, de repaso de lo hecho, de lo intentado, de lo alcanzado, y es momento también para sustentar las bases de lo que se quiere lograr. Aprovechar los avances y diseñar, con ambición y honestidad, metas futuras. Y en su particular recuento, con el objetivo de seguir creciendo, el golf cuenta con datos objetivos como para soñar a lo grande.

La Real Federación Española de Golf (RFEG) arrancaba el año 2022 publicando su mejor estadística de los últimos ciclos. “El golf español concluyó 2021 con 284.954 federados, 283.363 de ellos amateurs y 1.591 profesionales”, incluía en un amplio comunicado el organismo nacional. “Esta cifra supone un incremento absoluto de 13.166 licencias durante el pasado ejercicio, que en términos porcentuales es un 4,8 % más que a primero de año”, añadían al tiempo que se exponía su propia reflexión sobre las causas: “En este marco tan especial, la idiosincrasia del golf -un deporte saludable, practicado al aire libre, seguro, que establece de manera natural las distancias de seguridad- y el establecimiento de un protocolo que permitió restablecer desde el primer momento su práctica, han constituido un reclamo para numerosas personas que encuentran en él una actividad saludable desde el punto de vista físico y psicológico”.

Este aumento de licencias de golf constituye el tercer año de crecimiento consecutivo, se aportaba en el análisis de la RFEG, en el que además se valoraba especialmente el ascenso de más de 13.000 licencias en comparación con los crecimientos experimentados en los años 2019 y 2020 -300 licencias más en 2019; 318 licencias más en 2020-.

Abanderados. En estas buenas noticias también Galicia tiene mucho que decir. Con referentes ya consagrados como los santiagueses Santiago Tarrío o Fátima Fernández Cano -que esta temporada han conseguido el ascenso al European Tour y a la LPGA Tour, las máximas categorías del golf masculino y femenino, respectivamente- el hecho de que sea la comunidad con el sexto mayor incremento de licencias no debe ser una casualidad.

Madrid, con 87.685 federados, concentra el 30,8 % del total de licencias seguida de Andalucía (48.207) y Cataluña (28.396), aglutinando por su parte el 16,9 % y el 9.9 % del total de federados, respectivamente. Pero tras este grupo fuerte aparecen ya la Comunidad Valenciana (19.791), País Vasco (17.623), Castilla y León (13.696) y Galicia, con 11.455, superando todas ellas la barrera de los 10.000 federados.

Son 616 licencias más las que ha registrado la Federación Gallega (un 5,7 % más), una cifra que aplaude sobremanera quien abandera a día de hoy las excelencias y virtudes de este deporte. “Me alegra saber que Galicia va creciendo en número de licencias. La pandemia, dentro de todo lo negativo que trae, tuvo algo también positivo y es que la gente quiere sentirse un poco más a salvo, un poco más libre, y opta por deportes que no tienen ni contacto con los demás y que se juegan en un espacio abierto. Eso es por lo que creo que hubo un repunte de licencias este año”, explica Santi Tarrío.

“Creo que cada vez Galicia es un referente mayor, que no era muy difícil, a nivel golfístico. Que Fátima y yo estemos jugando a buen nivel ahora, o el hecho incluso de que vengan a entrenar gente con muchísimas victorias en el European Tour aquí por primera vez en la historia, significa que algo estamos haciendo bien y que estamos dando a conocer Galicia”, continúa su reflexión el golfista del Club Val de Rois.

Pero no se conforma Tarrío. “Parece que tenemos un hándicap con el tiempo pero no sirve de excusa ya que en Escocia, Inglaterra o Irlanda es peor y cuentan con una cultura mucho más arraigada y lo viven de una forma totalmente diferente, es casi una religión para ellos”, añade.

Es ese el reflejo en el que ansiaría el compostelano que se mirase su país. “Que poco a poco se vaya viendo el golf como un deporte de verdad, como se vive también el fútbol, que haya más afición y que los niños puedan pedir a sus padres que los lleven a un campo de golf y ellos no piensen que ahí no se puede ir porque es carísimo y no nos lo podemos permitir”, medita.

“Es el sueño que me gustaría que se cumpliera, que se vea como un deporte accesible y con muchísimos beneficios: se juega con más niños, puede jugar el abuelo con el nieto en igualdad de condiciones y disfrutarlo, y además enseña muchísimas cosas aparte de los valores en sí del deporte, cosas del día a día como la convivencia, deportividad, técnicamente es un deporte muy complejo, espíritu de superación...”, asevera.

“Si conseguimos que la gente quite los estereotipos que tiene sobre el golf de aburrido, caro, de señores mayores y totalmente inaccesible, Galicia tiene grandísimos campos y poco a poco la gente irá viniendo más”, insiste el jugador profesional del European Tour.