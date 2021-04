Granero aún ve “atractivo” el proyecto del Deportivo

SEGUNDA B Borja Granero, central del Deportivo, aseguró este miércoles que no haber podido volver con el equipo coruñés al fútbol profesional esta temporada no cambia su sintonía con el proyecto blanquiazul, que está a un paso de asegurar su continuidad en la nueva categoría de bronce, la Primera Federación.

“Cuando firmas un contrato de tres años, eso habla suficiente sobre tu intención. El club no me ha dicho nada (sobre su futuro) porque hablamos hace meses y por esto estoy aquí. Me sumé a este proyecto y lo sigo considerando atractivo. Este es el Deportivo, no es cualquier club”, indicó.

Granero lamentó que el Deportivo “no consiguiera meterse en la pelea por el ascenso” a Segunda División, que es “para” lo que había fichado por el club. “El fútbol habló y tenemos que seguir trabajando y continuar creciendo”, y advirtió de que el objetivo de la Primera Federación todavía no se ha certificado.

El Deportivo avanzó hacia esa nueva categoría con su triunfo ante el Numancia el pasado fin de semana (2-1) y ahora dispone de cuatro puntos de renta sobre el terceroo, el equipo soriano, a falta de nueve por disputar.

“Ha sido una victoria importante que acerca al objetivo pero no está hecho ni mucho menos y este fin de semana tenemos un partido complicado, una salida difícil (a Luanco)”, dijo. C. A. F.