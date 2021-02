“Gustaríame ir a Pasarón cunha semana de adestramento normal”

El Compostela se centra en los últimos detalles antes de afrontar la visita de mañana al Pontevedra en otra semana de adversidades. El equipo no se pudo entrenar ayer al no permitir el Concello el uso de San Lázaro II por el temporal, y no podrá hacerlo hasta que termine la alerta, hoy en torno a las 14.00 horas. Será entonces cuando el técnico compostelanista y los servicios médicos valoren si Primo y Hugo pueden volver a una convocatoria. También arrastran problemas Josiño y Baleato, en una semana en la que el técnico tiene la impresión de no haber podido preparar el partido como a él le hubiera gustado.

“Non puidemos levar a cabo a semana de adestramentos que tiñamos pensado. Levamos moito tempo xuntos, pero en función do rival fas máis fincapé nunha cousa ou noutra. Esta semana faltounos”, se lamenta Yago en referencia a las lesiones y a la imposibilidad de entrenarse ayer sobre el césped. “O plan de partido téñoo claro, pero é certo que con todas estas anomalías non teño claro quen van ser os protagonistas”, explica.

Ante este nuevo escenario, el Compostela intentará probar hoy a los futbolistas que están entre algodones. “Imos adestrar despois de que pase o aviso de alerta, a iso da unha ou dúas da tarde”, anuncia Iglesias, en un horario de trabajo nada habitual. Será entonces el momento clave para la enfermería. “Primo e Hugo fixeron cousas co grupo o xoves, as sensacións son de que non están ao cen por cen pero poden participar”. Además, Baleato arrastra pequeñas molestias, que no deberían de ser impedimento, y Josiño estuvo prácticamente toda la semana parado. Sin olvidar que Gabri sigue en cuarentena y que Juampa está sancionado.

En estas circunstancias, confiesa Yago que “case me preocupa menos o Pontevedra que a nosa situación. Gustaríame poder ir a Pasarón cunha semana de adestramento normal”. Pero da un dato para la esperanza: “En semanas complicadas é cando este equipo aínda rinde mellor”.

E intentará rendir ante un Pontevedra “con moi bos futbolistas, capaz de combinar e de facer moitas cousas no partido. Sobre todo destacaría dúas referencias arriba moi claras, Charles e Rufo, xente moi veloz por fóra. Con dous, tres pases son capaces de plantarse na área rival”.

Al mando de la nave granate está Luisito, que afrontará su tercer partido con el Pontevedra. Yago avisa que la mano del técnico de Calo ya se nota en el equipo: “Volveu ser ese Pontevedra incisivo, agresivo, que demostra o potencial que ten, con esa proa tan potente con Charles, Rufo, Jorge, Calvillo, Álex González... Teñen unha liña defensiva con xogadores como Xisco ou Pol Bueso con experiencia no fútbol profesional”.

El técnico del Compos destaca el “xen tan pasional e tan competitivo” de su homólogo en Pasarón. Yago prevé un partido incómodo: “Creo que nos van vir apertar arriba e intentar facer un partido incómodo para nós, buscando moito contacto e que non teñamos fluidez con balón”.