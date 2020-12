Habrá afición en el duelo entre Santiago y Rivas

FÚTBOL SALA La mejora de la situación epidemiológica en Compostela, con cierto alivio de las restricciones, coincidirá con la apertura del Municipal de Santa Isabel para los partidos del Santiago Futsal. El club confirmó ayer a través de sus redes sociales que podrá haber público en su encuentro del sábado contra el Rivas Futsal (19.00 horas).

Todavía no está claro cómo se hará y cuántos aficionados podrán entrar en el pabellón, pero el Santiago ya tiene el OK de las autoridades para iniciar su particular desescalada. El club intenta que sus cien abonados puedan presenciar el choque de la séptima jornada del Grupo 2 de Segunda, pero está pendiente de la respuesta de la Xunta para concretar si el cupo alcanza esa centena de espectadores. Prevé poder confirmarlo a lo largo del día de hoy.

Sin duda será un empujón de apoyo y anímico para un Santiago que buscará su primera victoria en Liga, después de perder frente al Móstoles (1-3) y el Noia Portus Apostoli (4-1). En Copa del Rey batió al Leis (2-6) y cayó eliminado contra el Burela (2-5).

En el aspecto deportivo, David Rial cuenta con dos bajas confirmadas, las de Álex Ares y Javi López, mientras que Porto todavía figura como duda tras perderse la visita al Noia por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Ó. DE LA FUENTE