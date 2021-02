“Hasta el rabo todo es toro”, la alerta frente al Tenerife

Una conversación con Chiqui Barros, aunque sea para analizar el siguiente partido del Ulla Oil Rosalía, implica siempre hablar de lo enriquecedor que supone para sus jugadoras disfrutar por primera vez de la Liga Femenina 2, de las dificultades de capear con un presupuesto reducido, de la exigencia de conciliar el aspecto académico con el deportivo, de las limitaciones en el día a día a causa de las restricciones y la COVID, pero a cada exposición del técnico ferrolano le sigue un argumento irrefutable: el de su propia experiencia. “Sé lo que es ascender por un average, salvarte por un average... Hasta el rabo todo es toro. Estamos cerca, estamos muy bien, somos el equipo que menos presión tiene que tener porque ya nos daban por deshauciados y somos el único que no ha fichado durante la temporada, pero sin embargo estamos en una situación que poca gente hubiera imaginado”, enfatiza cuando se le cuestiona si la permanencia es un hecho.

Por eso no pierde el hilo de un discurso que ha defendido desde el primer día y por eso, aunque el encuentro de hoy (17.00 horas) frente al Vega Lagunera Adareva Tenerife vuelva a presentarse como un envite complicado para las colegiales, defiende la capacidad de sus pupilas para sumar el sexto triunfo del curso.

“Yo veo a todos los rivales como rivales directos porque son de nuestra Liga pero evidentemente Tenerife es un equipo con mucho físico, con una jugadora diferencial en ataque como es Dembelé, una buena base como Sandy Basaez, una pívot que está jugando muy bien como es Noelia Ibañez, y acaban de incorporar además a una joven inglesa importante como es Horton, que es una buena tiradora. Luego cuentan con una línea exterior que están bien, tienen centímetros, kilos y jugadoras atléticas en la pintura, y la ventaja y la desventaja de la insularidad”, analiza el técnico del Ulla Oil a su rival. “Están en una buena situación -octavas en la clasificación con 9 victorias-, no van a tener ningún problema así que entiendo que lo que querrán será acabar la temporada lo mejor posible y eso les hace peligrosas”, puntualiza al tiempo que añade: “Pero nosotros podemos competir perfectamente. Quedan siete jornadas. Sabemos lo que tenemos qué hacer y jugar cada semana lo mejor posible como lo hemos hecho hasta ahora”.

La presencia de la ala-pívot de Mali, máximo anotadora y segunda en rebotes del ranquin del grupo con una media por partido de 19,6 puntos y 9,6 capturas, complica las opciones del Ulla Oil más si cabe cuando Chiqui Barros no sabrá hasta última hora si tendrá a su disposición a Leticia Soares a causa de un esguince de tobillo. “Creo que podrá jugar un poco pero no estoy seguro. De hecho con contacto aún no hizo nada en toda la semana”, asume.

Punto de inflexión. El 82-72 con el que acabó el partido de ida en Tenerife no refleja lo competido de un encuentro que se el escapó al Rosalía por pequeños detalles. “Allí llegamos sin haber ganado todavía, con un horario de mañana y tuvimos el partido muy controlado que se nos fue en el rebote y en un final igualado mucho más de lo que refleja el marcador”, defiende e insiste: “Pero fue el primer partido que vimos que ya estábamos entrando en la Liga y eso nos llevó a competir y a ganar. Creo que fue un partido que nos marcó un punto de inflexión, de ver que estábamos en el camino”.