“Hasta que no queden dos o tres partidos no caben matemáticas”

El Compostela afina la puntería para intentar mejorar las prestaciones que le permitieron cosechar un punto en el campo del líder.

El próximo domingo (17:00 h.) recibirá al Navalcarnero, tercer clasificado, con siete puntos más que la SD, para dar un paso más en la procura de asegurar el billete al playoff de Alicante.

Tras recibir el conjunto madrileño, el cuadro preparado por Rodri Veiga se tendrá que ver las caras con equipos situados en la segunda mitad de la clasificación. Ante el Navalcarnero pondrá fin a los duelos directos en la pelea por meterse en la promoción de ascenso. Sin embargo, a pesar de que entran en liza las diferencias particulares de los enfrentamientos directos, en los que la Esedé solo tiene uno perdido -ante el Bergantiños-, en el vestuario aún no echan cuentas.

“Hasta que no queden dos o tres partidos no se pueden hacer matemáticas”, apuntó el lateral izquierdo Salado, que, tras toda una vida en el fútbol vasco, ahora mismo afronta su primera temporada lejos de casa.

Satisfecho por el balance global de la temporada, el jugador sestaotarra mostró su alegría por comprobar que el Compostela está recuperando el rendimiento que tuvo en la primera vuelta.

Eso sí, no consigue explicarse el porqué, en un momento determinado, seis jornada atrás, el equipo sufrió un bajón en el juego. “El fútbol no son matemáticas”, señaló el lateral de la SD, que prefiere no mirar atrás y centrarse en el futuro.

“Por delante tenemos seis partidos para cambiar nuestra dinámica”.

Salado sueña despierto con el playoff que se disputará en Alicante, y desearía poder acompañar al Compostela en su andadura, si lo consigue, a la Primera RFEF.

“Si me dan la oportunidad, estaría encantado”, apuntó el futbolista vizcaíno, que se quedó prendado de Santiago. Aún así, fue cauto ya que “faltan bastantes semanas para que se dilucide qué equipos estarán en la promoción”.

A pesar de haber hecho casi toda su carrera en Lezama practicando un juego que rompe con el estereotipo del fútbol vasco de juego directo, sí notó diferencias en los rivales: “Los equipos de fútbol de Galicia proponen más a la hora de tener el balón. Allí no se arriesga tanto”.

Además, Salado continúa en pleno proceso de aprendizaje y adaptación a un puesto que, para él, no era “habitual”. “Esta temporada se lesionó Jimmy, que había sido el titular en los dos últimos años y, por el perfil zurdo, el míster decidió que tenía que jugar ahí”, apuntó el futbolista sestaotarra, que en años anteriores había desempeñado funciones de interior y hasta de extremo.

“Es una posición en la que pueden contar conmigo. Es lo que me llevo para mí”, subrayó Salado seguro.

“Es una sensación distinta”, explicó el jugador vasco de la SD, que agradeció tanto a compañeros como al cuerpo técnico el esfuerzo que realizaron para poder acoplarle de la mejor manera en su nuevo rol.

No se ha caracterizado por ver puerta asiduamente, pero en la presente temporada, a pesar de ocupar una posición más retrasada, ha marcado un tanto -el tercero en la victoria 3-1 sobre el Móstoles-.

“Nunca destaqué por ello. A todos nos gusta marcar e intentamos que llegue el siguiente”, indicó Salado, que espera poder sorprender el domingo a su rival.

un equipo al que le gusta ser protagonista con el balón. El Navalcarnero, que en la primera vuelta de la presente temporada endosó la primera derrota del curso a la S. D. Compostela, “es un equipo al que le gusta ser protagonista con el balón”, definió el lateral izquierdo del conjunto blanquiazul.

“Se caracteriza por arriesgar desde atrás, sacar el balón desde su área y llevar la iniciativa del juego. Esperaremos robarles el cuero y pillarles abiertos. Queremos aprovechar esa virtud que ellos tienen”, concluyó Salado.