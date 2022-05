“Hay que acabar bien, demostrar que somos un muy buen equipo”

El Compostela intentará encontrarse a sí mismo para cerrar una temporada en la que ha rendido de más a menos. Tras una muy buena primera vuelta, atraviesa un bache de resultados y de juego que le ha llevado a caer de los puestos que permiten disputar la fase de ascenso y, con solo dos jornadas por delante, tiene muy complicado reengancharse a las posiciones que permiten jugar el playoff de ascenso a Primera RFEF.

En el vestuario de la SD intentan conjurarse para terminar la temporada de la mejor manera posible. La intención es “acabar bien el año”, apunta Josiño, que quiere dejar claro que la versión del cuadro blanquiazul del último tramo no es acorde con la realidad: “Tenemos que demostrar que somos un buen equipo, o, al menos, no tan malo como el de las últimas jornadas”. El mediapunta de la SD reconoce sentirse “tocado” anímicamente porque “está siendo una temporada dura”. “Lo es tanto para mí como para mis compañeros. No conté con los minutos con los que esperaba”, apuntó tras percibir cómo, a lo largo del curso, su tiempo sobre el césped ha menguado. “También veo que el equipo no termina de arrancar. Somos un equipo, jugamos todos y se hace muy duro ver que no ganamos”, añadió el futbolista del conjunto blanquiazul.

Josiño comenzó la temporada como uno de los fijos en el once titular empleado por Rodri Veiga. En los siete primeros encuentros formó parte del equipo inicial del Compostela, aunque solo disputó tres de ellos completos. Alternó el banquillo en los partidos siguientes, y en la segunda vuelt, solo estuvo de inicio en cuatro ocasiones, aunque como suplente fue de los más utilizados por el preparador valdeorrés.

La intención de acabar el año futbolístico de la mejor manera posible ronda la cabeza del mediapunta del Compos, más allá de las opciones matemáticas que pueda tener de regresar a unos puestos, los que permiten disputar la fase de ascenso, que están más lejos que nunca. “A estas alturas no es tener o no tener confianza en llegar a los puestos de playoff”, afirmó, sino que el interés por cumplir un buen papel va más allá: “Quedan dos partidos y hay que tomárselos en serio, ser profesionales e ir a por la única posibilidad que hay”. “Si no vamos a por ese pequeño porcentaje de clasificarnos, tenemos que dejar de entrenar”, remarcó. A pesar de que el próximo domingo a las 12:00 horas visita el Vero Boquete de San Lázaro el colista Ceares, Josiño no se fía del rival, ya descendido. “Viene de jugar un gran partido contra el Pontevedra. Estaba empatado cerca del final y supo competir los 90 minutos”, explicó, aunque señaló que no ve otra opción que la victoria: “Nosotros tenemos que ganar sí o sí. No podemos volver a equivocarnos de la manera en la que fallamos ante el Llanera o el fin de semana pasado contra el Langreo”. “Tenemos que llevarnos el triunfo más por nosotros que por saber si llegamos a clasificarnos, y probar que no somos el equipo que se está viendo”, subrayó.

Las dificultades que ha exhibido el Compostela para vencer a rivales situados en la zona baja de la clasificación, especialmente en la segunda vuelta, se debe a la “falta de confianza porque los resultados no se están dando”, señaló el futbolista de Bueu. Eso ha provocado, en su opinión, que el juego del equipo en ataque sea más “espeso”.