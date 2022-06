Hazard, claro: “Me toca demostrar que no estoy acabado”

El capitán de la selección de Bélgica, Eden Hazard, aseguró este martes que espera hacer una buena preparación “física y mental” para volver a recuperar su mejor nivel tras tres temporadas en el Real Madrid limitado por las lesiones y así poder demostrar que no está “acabado”.

“Se reúnen todas las condiciones para que pueda jugar mi fútbol. Ya no tengo problemas de rodilla, de esto o de lo otro. Todo está en orden. Voy a tener una buena preparación física y mental para estar listo para el próximo año. Me corresponde demostrar que no estoy acabado, que aún tengo cosas hermosas que hacer”, dijo el atacante belga en rueda de prensa.

En vísperas del partido de Liga de Naciones del próximo viernes entre Bélgica y Países Bajos, Hazard respondió sobre todo preguntas sobre la temporada en el club blanco, con el que se ha proclamado campeón de liga y de Liga de Campeones, aunque apenas ha jugado.

“Sé que si llego a recuperar mi nivel les puedo aportar todo. Sólo hace falta jugar, tener minutos que espero tener el año próximo y volveremos a ver al verdadero jugador, el verdadero Eden Hazard, no tengo dudas sobre ello”, dijo el capitán belga.

El atacante, de 31 años, señaló que cuando fichó por el Real Madrid en 2019 su carrera ya era “muy bonita” pero estar “en el mejor club del mundo” en un momento de plena forma era “la guinda del pastel” y por eso al ver que las cosas por ahora “no han salido bien” se siente “un poco triste y también, un poco decepcionado”.

“Nunca he tenido ganas de irme porque sé que puedo aportar cosas al club y que no estaba en la mejor posición para poder expresarme en el campo, y el club lo sabe. Hace un año y medio que les digo que tengo dolor en la rodilla, que la placa me molesta, que la reeducación...”, dijo.

“En el mejor de los mundos (el objetivo) sería hacer una muy buena preparación, jugar, porque no he jugado mucho desde hace tiempo, jugar bien, ayudar en el campo en todos los partidos, marcar goles, ir al Mundial de Catar y hacer un buen Mundial, como el que hicimos en Rusia, y hacer un súper año, un año completo sin problemas físicos, sin nada, encadenar, encadenar, encadenar y disfrutar, como he hecho siempre”, concluyó un jugador mermado tanto por los problemas de salud como por el sobrepeso registrado durante distintas etapas de su carrera como futbolista merengue.

Eden Hazard, que tiene ahora 31 años (los hizo el 7 de enero), es parte del Real Madrid desde la temporada 2019-20.​ Es además internacional absoluto con la selección belga, de la cual es capitán, alargando una carrera familiar con dos hermanos futbolistas Thorgan y Kylian.