“Hemos demostrado que podemos luchar por todo y frente a todos”

Durante el ciclo olímpico usted y Jordi han sido habituales en los podios internacionales. Esa experiencia, ¿puede ser una baza a su favor para saber cómo luchar por cosas importantes en Tokio?

Uno de los objetivos del equipo era demostrarnos de cara a los Juegos que podíamos llegar luchando por todo y contra todos. En los últimos años lo hemos demostrado. Es importante demostrar que en cualquier ubicación y en cualquier condición meteorológica podemos estar ahí, que somos un equipo competitivo haya lo que haya. Creo que eso nos hace muy sólidos de cara a la pelea por las medallas en Tokio. Está claro que allí el campeonato empieza de cero y hay que construirlo regata a regata como en todos los campeonatos, pero esa regularidad es un punto a favor.

¿Cree que en los Juegos se van a encontrar una competición muy distinta a lo habitual?

Lo que va a cambiar es el número total de la flota. Estamos acostumbrados a navegar flotas más grandes, pero los rivales por estar arriba van a ser los mismos. En el Europeo, por ejemplo, éramos treinta rivales, y en los Juegos seremos diecinueve. La diferencia es grande, porque un error en un Campeonato de Europa se paga más caro que un error en los Juegos, a nivel de distancia con respecto a los primeros. No es lo mismo pasar una boya de veinticinco que de dieciséis, porque hay muchos barcos en medio que condicionan mucho la remontada. Esa va a ser la gran diferencia, pero el nivel va a ser muy alto. Va a haber una pelea muy intensa entre seis o siete embarcaciones.

Usted debuta, pero para Jordi serán sus segundos Juegos. ¿Qué aprendizaje o consejo le da?

Una de las cosas que dice es que ya fue a unos Juegos pero ahora quiere ir optando a luchar por todo. Hemos trabajado con esa filosofía. Los Juegos no son una competición normal, dentro de todo lo normal que lo intentas hacer. Los Juegos siempre son los Juegos, es una regata cada cuatro años, cinco en este caso, con la presión adicional que supone. Te juegas todo el trabajo en una semana. Tiene un extra de condicionantes pero también es un reto por el que hemos trabajado toda la vida.

Aparecen en todas las quinielas como aspirantes a lo máximo. ¿Cómo se gestiona ese favoritismo?

Nosotros no intentamos hacer mucho caso a eso. Somos conscientes de que estamos haciendo nuestro trabajo bien, aunque tenemos muchas cosas por mejorar todavía. Simplemente nos ceñimos a ese trabajo, somos muy autocríticos, creo que aún tenemos mucho margen de mejora. La presión ya nos la ponemos nosotros mismos día a día. Que la gente apueste por nosotros me lo tomo como algo bueno, eso significa que la gente confía en nuestro trabajo. Cada regata empieza de cero y lo que pensemos no tiene que ver con lo que tengas que trabajar en el agua metro a metro, allí todo el mundo empieza con los mismos puntos.

En Enoshima tienen dos segundos puestos, en una Copa del Mundo y en el Mundial. ¿Es un campo de regatas que se adapta a ustedes?

Es un campo de regatas que puede tener condiciones muy variadas. A priori, una de las condiciones más predominantes, que sería ola grande, sin orden, más revuelta, nos favorece bastante, nos encontramos muy cómodos con esas condiciones, y la intensidad del viento normalmente le acompaña. Pero puede haber multitud de condiciones, podemos tener desde viento de tierra, sin ola, a muy poquito viento con ola de fondo. Puede haber un montón de variedad y hemos intentado trabajar un poco en esa dinámica, intentar poder pelear contra cualquiera en cualquier condición. El año pasado, en la época de los Juegos, si se hubieran celebrado, hubiese sido una regata de poco viento. A ver qué nos encontramos este año.

El calor asfixiante de Tokio, ¿puede jugar un papel determinante?

Hace mucho, mucho calor. Te levantas a las seis de la mañana y sales de casa sudando. La humedad es del cien por cien. Puede haber regatas muy físicas en la condición de viento y esto puede ser un factor muy determinante.

Australianos, suecos o neocelandeses parten como los principales rivales. ¿Alguno más?

El equipo francés, que ganó el Europeo, también va a estar ahí. Hay gente que es especialista. El equipo griego y el inglés con viento fuerte pueden luchar por cualquier cosa, porque son muy rápidos. El equipo portugués con poco viento también lo puede hacer muy bien. Hay que ver qué campeonato nos encontramos, si es un campeonato de una sola condición todos los días o si hay varias condiciones. Eso cambia mucho la dinámica.

¿Realmente les ha servido este año para reducir la diferencia con los principales rivales en cuanto a experiencia?

Nosotros somos mejor equipo ahora. Desde el inicio de la pandemia nos tomamos esto como un reto, como una oportunidad. Creo que hemos mejorado muchas cosas pero compitiendo hemos cometido errores que nos han llevado a tener resultados similares al resto de equipos, que también han trabajado. El nivel está muy alto, pero como equipo y a nivel profesional hemos dado un pasito adelante. Ahora falta llegar a los Juegos y demostrarlo.

¿Que necesitan mejorar a tenor de las últimas competiciones?

Hemos tomado muchas anotaciones, en el análisis de la regata, cómo afrontar la toma de decisiones según el día que se presente... A nivel técnico también hay varias condiciones en las que tenemos un margen de mejora. En el deporte el aprendizaje puede ser casi infinito. Tenemos muchas cosas que trabajar y hay un montón de condiciones que siempre se pueden mejorar. Estamos en un medio que es variante, no te encuentras dos olas seguidas de la misma manera. Dependes de muchos factores, eso hace el abanico mucho más amplio y hay que saber adaptarse.

El 470 pasará a ser mixto en París. ¿El resultado en Tokio puede definir lo que haga en el próximo ciclo?

No tengo ni idea, no lo he pensado. Ahora mismo mi vida se acaba el 5 de agosto, aún no me he puesto con otras cosas. El 5 de agosto me tomaré unas vacaciones, con lo que hayamos hecho, y ahí empezaré a hablar con amigos, familia, pareja... y ya veré qué hago.

Todo recordamos a su compañero Jordi colándose en primera fila del desfile de inauguración en Río, junto a Iago López Marra. ¿Ha empezado a ensayar por si acaso?

Este año no pensamos en la ceremonia porque no creo que nos dejen ir. Yo lo único que pido es que se hagan los Juegos, que creo que con eso ya tenemos bastante esta vez. Ojalá pudiéramos liarla como la liaron estos dos aquella vez, pero igual tenemos que esperar a París.