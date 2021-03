Pato Guillén: “Hemos llegado hasta aquí estando al 120 %”

Pato Guillén es la voz de la veteranía en el vestuario del Compostela. Curtido en mil batallas, cuenta las horas para enfrentarse al Salamanca, pero avisa, sabiamente, que el equipo solo debe centrarse en ganar y no en hacer cábalas. Alaba la actitud del equipo en el año del regreso a Segunda B y asegura que en el vestuario impera la ambición y las ganas de hacer algo grande.

Resta una jornada para finalizar la primera fase de la liga y aún tienen opciones de alcanzar el primer puesto, aunque depende de una carambola. Lo que sí está en su mano es cumplir el primer paso, que es intentar ganar al Salamanca.

Nosotros nos tenemos que preocupar de lo que realmente podemos hacer. Lo que depende de nosotros es ganar el partido. Eso es lo que intentaremos hacer, ganar, sumar tres puntos y esperar a los demás resultados. Si se dan sería una noticia estupenda, y si no se dan estaremos también muy satisfechos de la primera fase que se ha hecho y encarando la segunda con optimismo.

La carambola necesaria consiste en que el Compostela gane el domingo, que el Celta B pierda en Coruxo, que no se imponga el Dépor al Zamora y que el Racing de Ferrol pierda en su visita a Unionistas. No son resultados nada descabellados.

Una de las cosas que ha demostrado la liga es que ha sido muy pareja y que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Pero no es una cosa que nos tenga que desgastar, preocuparnos de si este pierde, aquel gana... Nosotros tenemos que centrar todas nuestras energías en ganar nuestro partido y después ya se verá.

Con este sistema de competición, aunque sea la última jornada de la primera fase, los puntos son vitales para la segunda, tanto para ustedes como para el Salamanca.

Evidentemente, son puntos vitales. Para nosotros son importantísimos para encarar la segunda parte de la liga, sea en la posición que sea, de una manera ilusionante.

En líneas generales, ¿cree que los equipos del otro subgrupo a los que se enfrentarán a continuación pueden tener un potencial inferior a los rivales de la primera fase?

Sería bastante atrevido por mi parte valorar a los equipos del otro grupo porque no los he visto jugar. No conozco al cien por cien sus plantillas, hacer una valoración de si pueden ser rivales más asequibles a priori sería un error por mi parte y bastante atrevido. No los conozco, pero que el Numancia esté en esos puestos habla de que la liga ha sido muy igualada y competitiva. El Numancia (disputará el play-off a Primera RFEF) es un equipo con un presupuesto alto y con jugadores importantes, que estaba llamado a luchar por el ascenso. Nosotros no pensamos en eso ahora mismo, solo pensamos en lo que tenemos por delante este domingo.

¿Hay algún rival de la primera fase al que le gustaría perder de vista en el segundo tramo de liga?

Sería mejor tener equipos con los que tengas el golaveraje particular ganado, eso está claro. Lo tenemos ganado tanto con el Dépor como con el Celta B, y con el Ferrol está igualado, pero me es bastante indiferente cuáles puedan terminar arriba o abajo.

Centrándonos en las jornadas disputadas hasta el momento se ha convertido en uno de los referentes de las porterías de la categoría. ¿Como se encuentra en su regreso a Segunda División B?

Yo me veo bien, me veo con ilusión, con ganas de trabajar día a día y de aportar al equipo cada fin de semana. Estoy feliz del año que está haciendo el equipo. Nunca me gustó sobresaltar las individualidades, yo soy de los que piensa que el grupo y el equipo es lo importante. Cada uno tiene que aportar desde donde toque y es lo que intento hacer siempre. Con trabajo y con ilusión todo llega.

Está claro que la solidez defensiva es un trabajo de equipo.

Evidentemente. El año pasado también demostramos un gran capacidad defensiva, siendo el equipo menos goleado de la categoría. Este año hemos seguido manteniendo el nivel. Todo el mundo conoce nuestra manera de jugar, siendo protagonistas con la pelota, pero cuando no la tenemos el equipo también sabe que hay ser sacrificados, y creo que esa lección la tenemos bien aprendida. Lo que nos queda de aquí al final tenemos que seguir en el mismo nivel, no bajar ningún escalón, porque sabemos que hemos llegado hasta aquí estando al 120 % cada domingo. Como nos relajemos seremos un equipo más de la categoría.

Siendo prácticamente la misma plantilla de Tercera, aunque con experiencia en Segunda B por parte de la mayoría de los jugadores, ¿le sorprende la actuación que está teniendo el equipo?

Nosotros internamente estábamos convencidos de que podíamos hacer grandes cosas. Lo hablamos desde el primer día, somos un grupo ambicioso, gente joven que tiene ganas de hacer cosas en el fútbol. Estábamos convencidos de que podíamos hacer cosas importantes en la categoría y de que se podía hablar de este Compos. Creo que lo hemos conseguido, pero aún estamos en la mitad del camino, aún queda toda la segunda fase y queremos seguir haciendo las cosas bien, queremos hacer cosas grandes.

La prueba más inmediata será el Salamanca, este domingo en el Vero Boquete. ¿Qué rival se espera?

En la primera vuelta creo que fue el partido del año en que peor estuvimos. Ellos nos superaron, fueron mejores que nosotros, era el segundo partido de su entrenador, y los cambios de entrenador reactivan a todo el grupo. Esta segunda vuelta han sacado resultados importantes: han ganado en Barreiro, vienen de ganar el derbi... Cuando nosotros fuimos allí tenía cuatro puntos y ahora ya tiene dieciocho. Viene lastrado por los ocho primeros partidos de liga en los que no ha logrado sacar puntos. Esta segunda vuelta lo están haciendo muy bien y vienen necesitados, pero tenemos claro que nadie puede necesitar más esos tres puntos que nosotros.

Esta semana volverán a contar con el apoyo de la afición después de varias semanas, mientras en otros campos sí había espectadores. ¿Cree que esa diferencia desvirtúa la competición?

Siempre es bueno jugar con gente, y en casa, mejor que fuera. ¿Si desvirtúa o no la competición? Eso es algo que se escapa de lo que nosotros podamos controlar, depende de autoridades sanitarias y gobiernos autonómicos. Pero está claro que siempre es bonito jugar con gente, en casa siempre es especial y esperemos este fin de semana brindarle un buen partido a nuestra gente.