Homenaxe do Boiro aos técnicos Outeiral e Erviti

FÚTBOL O CD Boiro rendeu unha emotiva homenaxe aos adestradores Víctor Outeiral Míguez e Domingo Erviti, nun acto en Barraña previo ao partido do domingo ante o Atlético Coruña. No mesmo participou Chus Baleato como Delegado do Comité de Adestradores de Galicia.

Por outra banda, o club valora habilitar un autobús gratuíto para que os seus seareiros poidan viaxar ao campo da Sarriana no encontro do vindeiro domingo. Os interesados poden anotarse no teléfono 687 719 447 ou no correo electrónico cdboiro@telefonica.net. ECG