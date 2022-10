Hugo Bueno, la irrupción gallega en la Premier

fútbol. Es lateral izquierdo, pero su ídolo de la infancia era Mesut Özil. Es gallego, pero lleva ya tres años creciendo en Wolverhampton Wanderers. Ha tenido que esperar durante mucho tiempo, pero a los 20 años y en Selhurst Park, el campo del Crystal Palace, a Hugo Bueno le llegó por fin la oportunidad. Primera titularidad en la Premier League y primera asistencia. Con el número 64 a la espalda y con las ganas de comerse el mundo, este lateral con vocación ofensiva de Vigo puso en bandeja el gol de Adama Traoré que adelantó al Wolves en el campo del Palace. La noche no pudo ser perfecta, porque los de Patrick Vieira le dieron la vuelta al marcador, pero Bueno, que hace pocas semanas se marchaba cabizbajo al banquillo de Stamford Bridge, tras minutos y minutos de calentar sin premio, por fin puede decir que ha jugado 90 minutos en la Premier League. Porque los escasos segundos que disputó el fin de semana contra el Nottingham Forest, saliendo en el descuento para perder tiempo, no son la experiencia Premier que el joven Bueno de 16 años ansiaba cuando en la primavera del 2019 cambió el Arosa por el Wolves. Un movimiento extraño, porque Bueno no salía de una de las grandes canteras de España, ni de Galicia, y ni siquiera tenía un registro con las categorías inferiores de la selección. Pero los ojeadores que acudieron a ver al Arosa quedaron sorprendidos por este lateral y decidieron ofrecerle varias pruebas en Inglaterra, que solo consolidaron su estatus de promesa y de apuesta para el conjunto entonces dirigido por Nuno Espirito Santo y que acababa de subir a la Premier League. Para él era un salto cualitativo enorme, pasar de un Tercera división como el Arosa a jugar, en el verano de 2019, un amistoso contra un Manchester United sub18 en el que había futbolistas como Antony Elanga, hoy en el primer equipo de los Diablos Rojos. Todo mientras su inglés crecía al ser acogido por una familia inglesa y también su cuerpo y su físico, amoldándose poco a poco al grado de exigencia de la Premier League, que le testeó, con buena resultado, en la noche del martes en un campo rudo como Selhurst Park. m. sánchez