Hugo Sanmartín no se recupera a tiempo de recibir al Pontevedra

Hugo Sanmartín es la única baja confirmada en el Compostela para recibir mañana al Pontevedra en el Vero Boquete de San Lázaro (17.00 horas), además de la ausencia de larga duración de Joel. Primo y Samu, que entraron en la convocatoria de A Malata pero no llegaron a jugar, están plenamente recuperados. Además, toda la plantilla dio negativo en los test de antígenos realizados ayer.

Yago Iglesias no podrá contar con Hugo Sanmartín mañana. El atacante blanquiazul ya pudo empezar a trotar, pero no está todavía en condiciones de jugar. Sí lo están Primo y Samu, para quienes el único hándicap será la falta de ritmo.

Enfrente estará el líder. Por eso Yago Iglesias, entrenador del Compostela, avisa de que la clave está en “ser un Compostela recoñecible” para sumar la victoria. “Sempre plantexamos os partidos para conseguir os tres puntos. O Compostela, e máis na casa, quere ter o control dos tempos de partido e ser quen de facer a súa idea de xogo”, declara el técnico. “Se somos quen de ter o balón estámonos protexendo de telo na nosa área, por iso unha das chaves vai ser que sexamos ese Compostela recoñecible”, añade.

“Recibimos ao xusto líder”, advierte Iglesias, que no duda en otorgar al Pontevedra el cartel de mejor equipo de la liga, por encima incluso del Deportivo. “É un equipo que defende moi ben, que ten experiencia e moita ambición. O club leva moito tempo aspirando a cambiar de categoría e este ano fixeron unha aposta forte coa confección da plantilla”, valora. “É un equipo moi vertical, busca moi rápido a portería rival, ten xogadores non só con moito gol, como Charles e Rufo, senón xente de calidade e rápida”, analiza. De hecho, no se le escapa a Iglesias que el Pontevedra “é un dos equipos que máis porcentaxe ten de chegada á area rival, hai que ter iso en conta”.

Para tener opciones de ganar Yago Iglesias desea un partido casi perfecto. “O Compostela vai ter que facer moitas cousas ben, imos ter que estar ben nos momentos con e sen balón”, augura, y pide a sus jugadores “dar un pasiño adiante”.

Si hay algo en lo que el técnico ve al Compostela superior a su próximo rival es en la cohesión de un conjunto en el que todas sus piezas están perfectamente amoldadas al ser prácticamente la misma plantilla que el año pasado. “Pola nosa identidade, a nosa idea de xogo e, sobre todo, a forma na que xogamos na casa, podemos dar un paso adiante con respecto ao Pontevedra”. Eso sí, “todo parte de ser humildes, saber onde estamos e os rivais aos que nos enfrontamos”.

AFICIÓN. La visita del Pontevedra será la primera ocasión en la que pueda acceder público al Vero Boquete. Un total de 150 aficionados animarán desde la grada, un hecho que motiva al equipo. “É o primeiro partido na casa con público, contra o líder e na nova categoría. O sábado ten que ser un día especial e así o temos que demostrar no campo”, asegura Yago.

La SD llega a la cita en sexto lugar: “Vernos nesa posición e as sensacións que dá o equipo fainos ser optimistas, dános calma e permítenos traballar tranquilamente”.