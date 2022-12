Iago Aspas admite que el partido contra el Sevilla es muy especial para él

CELTA. Iago Aspas, futbolista del RC Celta, admitió este miércoles que el partido de este viernes contra el Sevilla es “muy especial” para él por su pasado en el conjunto hispalense, con el que conquistó la Europa League 2014-15. “Jugar no jugué mucho, pero allí estuve muy a gusto, me trataron de diez y siempre recibo su cariño cuando voy a Sevilla. Es un partido muy especial porque le tengo mucho aprecio”, declaró. El choque, además, supondrá el número de 300 de Aspas en Primera División, categoría en la que únicamente defendió las camisetas de Celta y Sevilla: “Quién me lo iba a decir hace diez años, cuando jugué el primero contra el Málaga”.

Aspas no escondió que su equipo retomará LaLiga “en una situación fastidiada”, pero apuntó que el Sevilla es el “rival idóneo” para retomar el vuelo en la competición. “Es un partido importante, bonito, delante de nuestra gente en Balaídos y esperemos sacarlo adelante”, comentó tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador celeste del mes de noviembre. En este sentido, indicó que el parón otoñal por el Mundial de Qatar no les vino “nada bien” porque estaban en un buen momento, pero dejó claro que no sirve de excusa porque ya sabían que el curso actual era “atípico”. EFE