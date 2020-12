Iago Aspas: “Coudet llegó con mucha ilusión y se transmite día a día”

Vigo. El jugador Iago Aspas destaca que el entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, está aportando “mucha energía” e “ilusión” al club desde su llegada al banquillo como sustituto de Óscar García Junyent. “Es un entrenador que tiene muchísimas ganas, llegó con mucha ilusión y se transmite día a día que sus palabras nos llegan dentro”, comentó el delantero celeste tras recoger el premio Estrella Galicia al mejor jugador de la plantilla en noviembre.

Aspas, que recibió el 50 % de votos de los aficionados celestes por delante de Nolito y Santi Mina -ambos con un 25 %-, aseguró no estar “obsesionado” con el gol, aunque como delantero admite que vive de marcar goles. “También me gusta ayudar a los compañeros a que marquen el mayor número de goles posibles porque es nos da la victoria”, explicó el atacante moañés, quien se marca como objetivo no sufrir tanto “como estos dos últimos años” y conseguir el “ansiado” título que se le resiste al Celta.

Aspas espera alargar “muchos años” su carrera como profesional, y no escondió que le gustaría hacerlo en el Celta, con el que mantiene un amor que, a su juicio, “no se va a acabar nunca”.

Preguntado por qué le aportó su paso por el club británico Liverpool, respondió que le permitió vivir “la otra cara del fútbol” al no disfrutar de los minutos que sí tenía en el Celta antes de emprender esa aventura profesional.

El Celta se mide mañana (14.00 horas) al Alavés cuyo técnico se refirió precisamente en la rueda de prensa previa a la figura de Aspas. “Ni el Barça es solo Messi, ni el Celta es solo Iago Aspas” aunque destacó la incidencia del futbolista gallego y avisó de que el equipo vigués tiene muchos jugadores “de calidad contrastada”.

Mina, entre 10 y 15 días. El delantero del Celta, Santi Mina, lesionado en el último partido liguero contra el Cádiz, estará “entre diez y quince días” de baja después de que la resonancia magnética que le realizaron confirmara que sufre “un traumatismo en el hombro izquierdo con un esguince acromioclavicula”. La lesión es menos grave de lo que se esperaba en un primer momento, por lo que el atacante gallego podría reaparecer en el primer partido de 2021 contra el Madrid. a.e.