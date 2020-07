Iker Caballero, ‘aprendiz’ de portero con dos ascensos consecutivos

Santiago. Iker Caballero es uno de los integrantes del equipo juvenil que prepara la promoción de ascenso a Segunda B junto al primer equipo. Tras su primera temporada en la categoría, el guardameta valora estos entrenamientos como una gran oportunidad de aprendizaje.

“Para mi significa que han depositado confianza en mí para poder ayudarles. Personalmente, es un aprendizaje y una oportunidad compartir estos momentos con este grupo de jugadores”, reconoce Iker en declaraciones ofrecidas por el club.

Aparte de todo lo que pueda aportar en cada sesión de trabajo, tampoco sería nada despreciable su condición de talismán. El joven portero acumula dos ascensos consecutivos, primero con el Cadete A, y este año con el Juvenil A. Sin duda, grandes éxitos en una carrera en la que todavía es consciente que le queda mucho por mejorar. “Pablo Castro (entrenador de porteros del primer equipo) para mi, es uno de los mejores entrenadores de porteros que he tenido. A mí, personalmente, sobre todo me pide que bloque todos los balones que pueda, que si fallo entrenando no pasa nada. Para aprender, también hay que cometer errores”.

Además de Pablo, como maestro también tiene a Pato: “De él destaco su gran agilidad bajo palos, es algo en lo que me fijo siempre en los entrenamientos, además de su colocación. Intento aprender lo máximo posible de él. Aparte, como persona, es alguien que transmite muy buen ambiente al vestuario”. I.F.