Incide Lete na máis baixa incidencia da COVID-19 no deporte federado

BATALLA DE RANDE O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa e a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, presentaron a IX Edición da Travesía a Nado Batalla de Rande-Trofeo Carlos Conde, que terá lugar o vindeiro 19 de xuño de 2021e cubrirá os 27 quilómetros entre as Illas Cíes e a Illa de San Simón.

O mandatario galego fixo un repaso da historia da Batalla de Rande e o mito: alí atópase soterrado o tesouro dos galeóns españois que viñan de América. “Para conseguir o tesouro da proba máis dura da natación en augas abertas de España e unha das máis duras de Europa, os 78 deportistas federados han de coñecer os segredos da baía de Vigo”; as correntes ou a temperatura da auga, entre eles.

Lete salientou que “a saúde e o benestar van collidos da man da natureza e o deporte”. Lembrou o estudo preliminar do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña en colaboración co Sergas que asegura que a incidencia da enfermidade pola COVID-19 é inferior no deporte federado nos mesmos rangos de idade e en ambos os sexos que na poboación xeral. Subliñou a importancia do FISICOVID-DXTGALEGO, o protocolo de actuación de todo o sector deportivo galego durante a actual pandemia. ECg