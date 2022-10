Insua e Belén Riadigos gañaron o Trail da Baña

a baña. “O Trail da Baña é unha proba dura, pero ten paraxes moi bonitos, e o percorrido está moi limpo e ben sinalizado”. Foi a apreciación na que coincidiron todos os atletas que subiron ao podio despois de percorrer os 26 quilómetros do trail ou os 16 do minitrail que organizou o Concello da Baña polos montes do municipio. Máis de 200 persoas tomaron a saída nas diferentes modalidades, xa que ademais das probas competitivas houbo unha andaina de 16 quilómetros e unha carreira para os menores de idade. Rubén Insua e Belén Riadigos foron os gañadores do trail (26 km) e Juan Bello e Cristina Carril no minitrail (16 km). Na andaina non competitiva tomaron a saída 81 persoas e no pequetrail, que tiña un circuíto de un quilómetro, participaron 22 menores. Ao rematar o percorrido oficial, todos os participantes levaron un agasallo ecolóxico, un pino de Quercus xentileza de Inés Castro Floristas, para plantar ao chegar a casa e axudar a repoboar os montes. O alcalde, Andrés García Cardeso, fixo extensivo o seu agradecemento aos máis de 30 voluntarios que colaboraron coa organización da proba. Como curiosidade, o gañador absoluto, Rubén Insúa asegurou despois de recoller o premio que volverá facer o percorrido “para recoller algúns dos fermosos cogumelos que vin durante a carreira, porque en Fisterra non os hai”. c.b.