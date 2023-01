Inversión de 4,4 millóns para impulsar o deporte na provincia da Coruña

DEPUTACIÓN. A Deputación da Coruña destina este ano 4.425.000 euros a apoiar aos concellos, entidades e clubs da provincia co obxectivo de “situar ao deporte coruñés á vangarda do deporte galego”. Así o explicou a deputada responsable da área de Deportes, Cristina Capelán, que onte presentou as distintas liñas de subvencións da Deputación para impulsar a práctica deportiva na provincia da Coruña, entre as que destacan o millón de euros que a institución provincial destina para a contratación de técnicos deportivos nos concellos e os 3,4 millóns para apoiar a actividade das entidades e clubs deportivos coruñeses. “Unhas axudas que este ano esperemos que cheguen a máis de 650 entidades de todas as disciplinas e categorías deportivas, desde a o deporte base aos grandes eventos deportivos”, afirmou Capelán.

A deputada sostivo que as liñas de subvencións increméntanse en 250.000 euros con respecto ao ano pasado para poder cubrir todas as necesidades dos clubs en relación ao mantemento das súas actividades, competicións, promoción do deporte de base e mellora de infraestruturas e equipamentos.

O orzamento divídese en seis liñas de subvencións diferentes, das cales cinco xa se fixeron públicas este xoves no BOP. ECG