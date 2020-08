Iván Ares, en busca de la victoria en “el rali de casa”

FERROL El piloto cambrés Iván Ares buscará la victoria en el Rali de Ferrol que se disputa entre el viernes y el sábado, una cita que considera “de casa”. Tras ser segundo en la primera cita del Campeonato de España que ganó Pepe López, en Ourense, Ares aspira a su tercer triunfo en Ferrolterra. “Ferrol me gusta más que Ourense. Es el rali de casa para mí, y tengo más experiencia, no sólo porque lo he corrido más veces, sino que también porque el Rali de Narón se corre en las mismas carreteras. Lo tengo más controlado”, reconoce. REDACCIÓN