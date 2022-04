Iván Puentes, á fronte de Triatlón Ferrol cara o novo Nacional de duatlón, en Avilés

Santiago. O ferrolán Iván Puentes Casillas formará parte da elite do dúatlon nacional que este domingo dispute o campionato de España

en Avilés. Despois de ser o duatleta máis valioso do Triatlón Ferrol na permanencia lograda na liga de Primeira División, “tentará mellorar o extraordinario top-25 logrado a temporada pasada”, sinalan desde o club na súa nota de prensa.

Nas probas de base, a Escola Javi Gómez Noya contará cos cadetes Rebeca Teijeiro, Noa Souto, Diego González, David Garrote e Pablo Caneiro, os xuvenís Diego Novo, Dani Portomeñe, Hugo Goiriz, Bruno Castro, Sabela Caneiro, Ainara Pita e Marta Novo e o junior Álex Rodríguez. “Todos eles deberán superar o sábado unha eliminatoria previa para entrar á final da tarde na que só estarán os mellores duatletas de cada categoría, engaden neste comunicado cara a proba astur.

HISTORIA. A finais de setembro do ano 2006 empezou, “coa total e absoluta colaboración do Padroado Municipal de Deportes do Concello de Ferrol, estando o fronte do mesmo o Concelleiro Leopoldo Ibáñez”, a idea de formar un club de tríatlon na cidade de Ferrol, e os resultados que esta entidade da cidade departamental van acadando salientan a valía da aposta deportiva feita nese entón. REDACCIÓN