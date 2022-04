Javi Galán descarta que el Celta se haya relajado

Vigo. El lateral izquierdo del Celta de Vigo, Javi Galán, descartó este miércoles que el equipo se haya relajado en las últimas semanas al quedarse sin opciones de pelear por Europa y tener encarrilada su permanencia en LaLiga, pese a que encadena tres derrotas y un empate en las últimas cuatro jornadas.

“No, yo creo que no hay relajación. Quitando este último partido contra el Espanyol, que fue un poco más espeso, en los anteriores contra Real Madrid, Villarreal y Betis el equipo mostró una buena línea de juego aunque nos faltaran los resultados”, apuntó. No escondió que la derrota en el RCDE Stadium fue “dolorosa” porque llegó en la recta final del choque, pero abogó por centrarse en el duelo de este fin de semana contra el Athletic Club.

“Es un equipo muy físico, como no lo iguales en intensidad te llevan por delante”, advirtió el defensa, quien se marca como reto “quedar lo más arriba posible” en la clasificación. De hecho, el cuadro gallego todavía no ha sido capaz de sellar la salvación de forma matemática, si bien, es cierto que no peligra. efe