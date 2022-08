Javier Gómez Noya: “El deporte de élite cansa”

TRIATlÓN. El triatleta gallego Javier Gómez Noya celebra acumular una carrera profesional de casi 20 años que le quita “estrés” y “presión”, aunque reconoce que el deporte de élite “cansa” porque es “muy intenso intentar ser el mejor del mundo en algo”, aunque sigue “con ganas e ilusión” de hacer lo que le gusta, si bien admite que participar en los Juegos Olímpicos de París de 2024 no es algo que le motive “en exceso”.

“El deporte de élite cansa, cuando uno intenta ser el mejor del mundo en algo, es muy intenso, es una dedicación plena, toda tu vida gira en torno a eso. Tienes que saber buscar un equilibrio y rodearte de la gente adecuada y hacerte preguntas a ti mismo, si lo haces por rutina, si realmente te gusta”, apuntó Gómez Noya sobre la alta competición en una entrevista a Europa Press. En su caso, después de ser cinco veces campeón mundial, plata en los Juegos de Londres y cuatro veces campeón de Europa, recalcó que el triatlón es lo que le gusta hacer.

“Tengo días mejores y días peores, pero de momento disfruto de lo que hago, me siento competitivo todavía y sé que un día lo dejaré y no pasa nada”, expresó. “Puede que el deporte de alta competición no sea demasiado sano. Siempre digo que es bastante más sano que el que lleva una vida desordenada y sale todos los fines de semana. Quizá lo ideal sería hacer deporte con menos intensidad, pero es nuestra profesión”, señaló. EP