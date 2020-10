Javier Tebas destaca la viabilidad de LaLiga aun sin Cristiano ni Neymar

presidente El presidente de LaLiga, Javier Tebas, resaltó ayer la “estabilidad” de la que goza LaLiga, a la que ya no le afecta la marcha de jugadores importantes como Cristiano Ronaldo o Neymar y que ha “triplicado el valor en derechos audiovisuales en siete años”, al tiempo que incidió en la importancia de no parar las competiciones por el coronavirus para no “pasar de la pandemia sanitaria a la pandemia económica”.

“Ahora puedo decir que LaLiga española tiene una estabilidad de tal nivel como marca audiovisual a nivel nacional e internacional que no nos afecta la marcha de un jugador”, declaró en la mesa redonda LaLiga de los Fenómenos que se celebró en Milán (Italia), dentro del foro Il Festival dello Sport, y en la que participó junto a exfutbolistas de prestigio internacional como Iker Casillas y Carles Puyol. EFE